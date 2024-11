Perde il controllo dell’auto e va fuoristrada. Schianto fatale per una 76enne massese

Potrebbe essere riconducibile a un grave malore l’uscita di strada di un’auto, avvenuta nella mattinata di ieri in via Trebeghino a Massa Lombarda, che è costata purtroppo la vita alla sua conducente, Fleanna Penazzi, 76 anni, nativa di Argenta e residente nella stessa Massa Lombarda.

Il tragico incidente si è verificato intorno alle 9.30, come detto lungo via Trebeghino, strada che la 76enne stava percorrendo, al volante di una Mini Cooper, con direzione di marcia da via Selice a via Santa Lucia. Giunta circa all’altezza del civico 11, per cause al vaglio del nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna, l’automobilista ha perso il controllo della vettura uscendo di strada sulla propria destra, per poi finire in un fossato e terminare la propria corsa contro la spalletta in muratura di un ponticello che dà accesso a un’abitazione situata a circa 150 metri dall’intersezione con via Fornace di Sopra. A richiedere l’intervento dei mezzi di soccorso sono state alcune persone in transito. Sul posto è giunta a sirene spiegate un’ambulanza unitamente al mezzo avanzato di soccorso con a bordo il medico rianimatore.

Il medico del 118, nonostante il prodigarsi con le manovre di rianimazione dei sanitari, non ha purtroppo potuto far altro che constatare il decesso della 76enne, che fin da subito risultava priva di conoscenza e in arresto cardiaco. A estrarre la donna dall’abitacolo sono stati i vigili del fuoco del vicino Distaccamento di Lugo.

Per consentire l’intervento dei vari mezzi di soccorso, nonché i rilievi di legge e la successiva rimozione della salma e della vettura coinvolta, il personale che fa capo alla dottoressa Paola Neri ha provveduto alla chiusura al traffico di un tratto di via Trebeghino.

Lu.Sca.