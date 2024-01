Perde il controllo dell’auto e rimane in bilico sull’argine

Se l’è per fortuna cavata solo con un grande spavento, l’automobilista che l’altra sera, in via Sottofiume a San Bernardino di Lugo, è uscita di strada all’altezza della rampa che conduce al ponte sul fiume Santerno. L’incidente si è verificato poco prima delle 19. La donna, una 40enne straniera residente nel Lughese, era al volante di una Renault ‘Capture’. Secondo una prima ricostruzione, aveva appena svoltato – proveniente da via Stradone San Bernardino – in via Sottofiume, strada che per alcuni chilometri, ossia fino a San Lorenzo di Lugo, corre a fianco dell’argine del Santerno. Nell’effettuare la discesa della rampa ha perso il controllo della vettura, uscendo di strada sulla sinistra e scivolando lungo la ripida sponda. Pigiando con forza sul pedale del freno e con l’ausilio del freno a mano, è miracolosamente riuscita a fermare l’auto dopo una manciata di metri, restando in bilico sulla sponda esterna dell’argine ed evitando di scivolare, o peggio ancora, di ribaltarsi, per poi piombare, dopo un volo di almeno una decina di metri, su un’abitazione sottostante. Impossibilitata, complice la notevole pendenza (circa 45 gradi), a uscire da sola dall’auto, la 40enne ha iniziato a urlare e a suonare il clacson, attirando l’attenzione della famiglia che risiede lì vicino, che ha allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lugo, oltre a un’ambulanza e ai carabinieri. Con il verricello, i pompieri hanno imbragato la vettura e aiutato la 40enne a uscire dall’abitacolo, per poi affidarla al 118. Se si esclude il grande spavento, la donna non ha per fortuna riportato conseguenze fisiche.

Lu.Sca.