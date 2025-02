Perde la testa per una sconosciuta. E la corteggia con frasi sull’auto

"Ho scritto t’amo sulla sabbia", cantava nell’estate del 1968 il duo Franco IV e Franco. Torniamo ai giorni nostri nella ridente Riolo Terme. La frase d’amore c’è, ma il substrato di composizione creativa non è più l’estemporaneo sedimento clastico (la sabbia appunto) bensì la metallica superficie dell’auto di lei. E lo strumento d’artista non è più l’indice che sfrega il bagnasciuga, ma - dopo bigliettini e polpastrelli sulla condensa del vetro - un pennarello indelebile. "Sei bella e buona, sei bella ti voglio, sei mia bella, buona sei bella". In un crescendo a inizio 2024 culminato il 16 febbraio in un criptico "Sei m...". Solo perché quel giorno il fidanzato di lei, che si era appostato, l’aveva beccato interropendo di botto quello slancio creativo.

E quella che fino a quel momento era stata una quantomeno bizzarra corte di uno sconosciuto, s’era trasformata in una vicenda a carico di persona nota la quale domani in udienza preliminare davanti al gup Federica Lipovscek dovrà rispondere di stalking e imbrattamenti. Si tratta di un ultrasettantenne autoctono difeso dagli avvocati Beatrice Mazzetti ed Eleonora Sgrò. L’agognata - una 34enne originaria di Faenza - intanto è pronta a costituirsi parte civile con l’avvocato Matteo Olivieri. Perché la vicenda vi potrà pure fare sorridere se letta sulla carta stampata: ma provate un po’ voi a ritrovarvi alla mattina con la macchina segnata da scritte vergate a più riprese da un perfetto sconosciuto. E la prima domanda che uno in questi casi si fa, è: ma è innocuo oppure no?

A ciascuno la risposta che ritenga più congrua. Noi intanto proviamo a riassumervi la vicenda guardandola con gli occhi della giovane: cioè attraverso la denuncia fatta a suo tempo davanti ai carabinieri. Con una data precisa all’orizzonte: 15 gennaio 2024. Da quella notte lo sconosciuto spasimante aveva cominciato a farle trovare i tergicristalli alzati. Dopo una ventina di giorni, ecco sciorinate le intenzioni del nostro: il 5, 6 e 13 febbraio si era spinto a lasciare bigliettini incastrati in una portiera: "Sei bella e buona, sei mia bella, sei bella ti voglio". Immaginiamo lo smarrimento di lei quando ha realizzato che qualcuno l’aveva ormai eletta segretamente a protagonista del proprio desiderio.

Il 13 e il 15 di quel mese il tiro si alza ancora: l’ignoto aguzza l’indice e si mette a comporre sulla condensa del parabrezza: "Buona sei bella, ciao". Ormai il nostro - prosegue l’accusa - è un ginepraio di tenerezze da carrozzeria: il 15 decide di passare a un pennarello (indelebile): e sulla portiera lato guida, verga questo laconico esplicito messaggio: "Sei bella". Basta: il compagno decide di appostarsi assieme a lei nell’auto vicina. Servono 24 ore appena: perché il giorno a venire ecco l’imputato presentarsi con pennarello in mano e iniziare a vergare sotto all’occhio delle telecamerine dei telefonini spianati prima di essere interrotto. E davanti agli occhi della coppia, in quel momento si palesa la storia di un ultrasettantenne forse solo innamorato dell’amore e della giovinezza. Mi perdonino i lettori se questa storia mi ha fatto venire in mente qualcosa che scrisse Oscar Wilde: "L’anima nasce vecchia ma ringiovanisce: questo fa della vita una commedia. Il corpo nasce giovane ma invecchia: questo fa della vita una tragedia".

Andrea Colombari