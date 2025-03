Perdisa, allagati i terreni dell’azienda: "Non ha funzionato la rete scolante"

Fin dallo scorso ottobre, i terreni dell’Azienda agraria dell’istituto tecnico Perdisa sono allagati, senza che nessuno vi ponga rimedio. Il grido di allarme è arrivato ieri mattina dal preside di Agraria, Gennaro Zinno, e dal direttore dell’azienda agraria Francesco Borsi Giunchi, per il tramite di Alvaro Ancisi. Il capogruppo di Lpr, nonché candidato sindaco della coalizione che comprende anche Lega e Popolo della famiglia, ha sottoposto il problema al sindaco attraverso un question time, ma ha deciso di renderne conto anche all’opinione pubblica: "La causa – ha spiegato Ancisi – è il mancato funzionamento della rete scolante perimetrale, non di proprietà dell’azienda, i cui fossi non consentono lo scolo delle acque piovane e di drenaggio, provenienti dai terreni aziendali perché, a quanto risulta dai sopralluoghi tecnici commissionati da Comune e Provincia, non esistono più collegamenti con la rete scolante principale. Il motivo? Apparentemente a causa dei lavori di lottizzazione ed urbanizzazione delle aree circostanti, tra via Sant’Alberto e via Bisanzio, dove sono stati edificati Lidl e Tigotà, e dove saranno edificati 552 appartamenti per 930 nuovi abitanti".

Fra mancato drenaggio e le abbondanti piogge di ottobre, si è arrivati alla perdita quasi totale di suolo utile e coltivabile per buona parte dell’azienda, che ha portato alla continua modifica del piano colturale: "Incalcolabili – è il monito del preside e del direttore dell’Azienda agricola – sono i danni finanziari immediati e i mancati redditi aziendali, a scapito di un patrimonio pubblico non solo economico, ma anche produttivo e formativo di giovani periti agrari, pari oggi a 340 studenti. Da oltre quattro mesi, la situazione è paralizzata, con continuo rinvio di ogni intervento. A livello aziendale sono state messe in pratica tutte le pratiche agronomiche utili a migliorare la situazione che, tuttavia, restano vane finché il problema è a monte, cioè dall’altra parte della strada, e non viene nemmeno affrontato".

Ancisi ha poi concluso: "Ridurre allo stremo, per inazione e trascuratezza, un esempio così elevato di formazione scolastica, appare dunque una vergogna. Tanto basta per chiedere al sindaco di Ravenna se e come intenda attivarsi perché vi si ponga immediata soluzione".

Roberto Romin