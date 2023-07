Perdita d’acqua da 10 giorni "Lo abbiamo segnalato a Hera"

Una perdita d’acqua da una crepa che si è formata sulla strada e che non si ferma da dieci giorni. A segnalarla sono alcuni residenti della traversa Erminio Salvatori a Glorie di Bagnacavallo. L’acqua fuoriesce sul lato della strada, in una porzione compresa tra due tombini, dalla parte dei numeri civici dispari. "In particolare – spiega Giovanni Di Lenardo, uno dei residenti – tra le abitazioni con i numeri 7 e 9. Sono dieci giorni che da quella crepa, probabilmente dovuta a una riparazione, arriva l’acqua e defluisce nei pozzetti. L’acqua è copiosa e non si ferma mai. Abbiamo avvisato subito Hera e in seguito sono venuti alcuni tecnici per segnalare con della vernice la parte su cui intervenire, poi però non è tornato più nessuno".

I residenti sono preoccupati per le conseguenze che la perdita potrebbe avere e anche per lo spreco d’acqua che quel defluire continuo comporta. "Noi in casa stiamo attenti a chiudere i rubinetti per evitare di sprecare anche una goccia e qui l’acqua scorre di continuo" sottolineano. Hera, dal canto suo, informa che i tecnici sono costantemente impegnati nelle operazioni di manutenzione. "Nel periodo estivo – scrive – i lavori di pronto intervento aumentano rispetto all’inverno perché, a causa della siccità del terreno e delle condizioni termiche, le tubazioni sono più soggette a sollecitazioni e quindi a possibili rotture e a questo scopo viene potenziato e adeguato il numero delle squadre operative. Allo stesso tempo una gestione efficiente si deve tradurre in una definizione delle priorità degli interventi basata sulla classificazione del lavoro, e cioè entità della perdita, impatto sulla continuità del servizio e pericolosità".