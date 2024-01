Perdita in impianto di riscaldamento. Chiude la primaria di S. Bernardino

La scuola primaria di San Bernardino di Lugo nella giornata di oggi resterà chiusa. Un giorno di vacanza extra per alunni e alunne e personale dettato dalla necessità di riparare una perdita riscontrata nell’impianto di riscaldamento dell’istituto.

A rendere evidente la presenza del problema è stato il graduale calo della temperatura all’interno delle aule e in tutta la scuola, avvertito nella mattinata di ieri.

Dall’istituto è quindi partita la richiesta di un intervento immediato da parte degli operai del Comune di Lugo, a cui l’edificio appartiene, i quali, nell’indagare, hanno riscontrato la rottura di un tubo e quindi chiuso il contatore dell’acqua.

Per consentire loro di riparare il guasto, sostituendo il tubo, la dirigente scolastica Federica Serenari ha scelto di chiudere la scuola in prossimità del weekend, anche per evitare a studenti e personale il disagio di restare senza riscaldamento e acqua.

L’intervento sarà effettuato nella giornata di oggi ed eventualmente prolungato a quella di domani.

L’intenzione è quella di riaprire la scuola lunedì.

Le famiglie degli studenti e il personale sono stati ovviamente avvertiti dalla dirigente.

Monia Savioli