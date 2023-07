"Perdite d’acqua e cumuli di rifiuti in strada"

Perdite di acqua e rifiuti accumulati sui marciapiedi in attesa del ritiro da parte di Hera. Tutto in via Mariotti, nel pieno centro di Lugo. Da giorni la sede stradale è occupata sul lato destro dall’acqua che fuoriesce dalle rotture evidenti di fronte ai civici 51 e 71. Sui marciapiedi di entrambi i lati, in quel tratto di strada compreso nella numerazione, ci sono almeno tre cumuli di rifiuti, dove in modo più o meno evidente, è messo in chiaro, tramite cartelli, che gli oggetti attendono di essere smaltiti da Hera. A destare la preoccupazione maggiore fra i residenti, sono i due elettrodomestici lasciati sul marciapiede nei pressi del civico 51. "Vedo che i bambini spesso ci giocano – racconta una residente –. Uno di loro ha tentato di entrare nell’oblò della lavatrice. L’altro giorno uno dei due elettrodomestici stava per cadere sulla strada. Non sono cose da lasciare così. Qualcuno potrebbe davvero farsi male".

Le segnalazioni da parte dei residenti sono state diverse ma, fino ad ora, l’intervento di Hera che si è fatto aspettare giorni anche nella zona di Largo Corelli in cui si era sviluppata una perdita importante, non è ancora avvenuto nonostante il sopralluogo effettuato. La sola presenza di Hera è testimoniata dalla scritta blu che compare sull’asfalto con tanto di freccia, a indicare le pozze di acqua nelle quali si accumulano rifiuti e volantini che, se dovessero essere recepiti dagli scoli, probabilmente andrebbero a intasare le fognature. Da Hera, sul fronte perdite, giungono rassicurazioni sull’operato. "I tecnici sono costantemente impegnati nelle operazioni di manutenzione, potenziamento e rinnovo delle reti idriche, per cercare di offrire a famiglie e imprese il più alto livello di servizio possibile – scrive Hera –. Nel periodo estivo i lavori di pronto intervento sulle reti idriche gestite per un’estensione di quasi 42.000 km, dei quali 27.100 km di rete acquedottistica e 14.700 km di rete fognari aumentano rispetto ai mesi invernali poiché a causa della siccità del terreno e delle condizioni termiche, le tubazioni sono più soggette a sollecitazioni e quindi a possibili rotture, e a tale scopo viene pertanto potenziato e adeguato il numero delle squadre operative". Queste ultime intervengono in base alle "priorità degli interventi definita dalla entità della perdita, dall’impatto sulla continuità del servizio, e dal livello di pericolosità". Sul fronte rifiuti, per i quali la situazione è nota anche all’amministrazione impegnata in questo senso a sollecitare l’intervento di Hera, sempre la multiutility risponde sottolineando la pioggia di richieste ricevute dal dopo alluvione in poi per il ritiro di rifiuti ingombranti. "Rispetto alla raccolta ordinaria – scrive – abbiamo ricevuto un 40% in più di richieste da parte di utenti alluvionati da gestire con mezzi aggiuntivi rispetto all’ordinario. Per questo motivo cercheremo di aggiungere ulteriori giornate per far fronte alle esigenze in tempi più celeri".

Monia Savioli