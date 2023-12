"Perdite d’acqua in strada, nessuno interviene"

"È da circa una settimana che segnalo ad Hera una perdita pressochè continua di acqua in strada, ma a parte un breve sopralluogo alcuni giorni fa da parte degli addetti che, in attesa di un intervento risolutore, hanno provveduto a tracciare con la vernice spray il punto della fuoriuscita, non si è visto ancora nessuno. Una situazione che sta purtroppo arrecando disagi, non solo al mio locale, ma anche a chi risiede lungo quel tratto di strada e a coloro che vi transitano". Sono le parole di Enrico Simone, da 22 anni titolare dell’albergo ristorante-pizzeria ‘al Caminetto’, situato nel centro storico di Conselice, al civico 7 di via Rocca, a un tiro di schioppo dalla centralissima via Garibaldi e da piazza Foresti. "Dal momento che né le mie telefonate al numero verde del Pronto intervento di Hera né la segnalazione di una persona che risiede nella stessa in via Rocca hanno sortito alcun effetto, ho pensato di rivolgermi al Carlino, nella speranza che qualcosa si smuova in tempi rapidi. Anche perché, oltre ai comprensibili disagi, si tratta di un vero e proprio spreco, visto che tutta quell’acqua che fuoriesce ininterrottamente in pratica da una settimana, alla fine siamo noi cittadini a doverla pagare".

Enrico Simone spiega che "la perdita risale a giovedì 21 dicembre. Oltre alla segnalazione di una donna che risiede qui vicino, ho provveduto io stesso a segnalare il problema, telefonando ben cinque volte ad Hera, l’ultima volta mercoledì pomeriggio. In sostanza mi hanno risposto che, per poter effettuare un intervento di questo genere, è necessario sospendere l’erogazione dell’acqua in tutta la cittadina. Sarà anche vero, ma mi sembra impossibile che si debba giungere a tanto".

Negli ultimi giorni diversi clienti del ristorante si sono lamentati per l’acqua sulla strada e Simone teme che il problema, se ignorato, possa peggiorare: "Se, come appare evidente, qui in via Rocca si è verificata la rottura di una tubazione, basterebbe a mio avviso effettuare un semplice scavo per poterla localizzare e quindi procedere alla sua riparazione. Pur non essendo un addetto ai lavori, ritengo che con il trascorrere di così tanti giorni, il rischio che di rotture se ne registrino delle altre con conseguente ed ulteriore ulteriore perdita, aumenti. Quella pozzanghera non è certo un bel vedere. In questi giorni, Natale compreso, diversi miei clienti hanno lamentato un disagio che non dipende ovviamente dalla mia volontà. Nello scusarmi, non ho potuto far altro che asciugare e passare lo straccio all’ingresso del locale e in parte anche nella sale dove, inevitabilmente, si formano delle pedate. L’auspicio è che il problema sia ovviamente risolto quanto prima".

lu.sca.