Pericolosità dei semafori pedonali non funzionanti

Segnalo la pericolosità del mancato funzionamento dei semafori pedonali di Circonvallazione piazza d’Armi/ piazza Caduti sul Lavoro. Già lo scorso lunedì (7 aprile) il sottoscritto e altre persone presenti all’incrocio hanno provveduto a effettuare la segnalazione. Ad oggi (9 aprile) l’attraversamento pedonale regolato dai semafori è ancora non funzionante, comportando una situazione di pericolo non indifferente ai pedoni che, dopo diversi minuti di inutile attesa, provvedono ad attraversare la strada con semaforo verde per i veicoli, incrociandosi pericolosamente con gli stessi. Tale modalità è stata adottata anche da una scolaresca particolarmente numerosa con le conseguenze facilmente immaginabili. Nemmeno è pensabile addebitare tutta la responsabilità del comportamento ai pedoni (come mi ha risposto l’agente al telefono) considerando che l’alternativa sarebbe aspettare sul bordo stradale fino alle ore 23.00 quando il semaforo viene disattivato. Se non è possibile intervenire immediatamente sul funzionamento del semaforo mi permetto di suggerire di attivare il semaforo in ’modalità lampeggiante’ per la tutela dei pedoni o prevedere una pattuglia a gestire l’attraversamento. Claudio Stefani