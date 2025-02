Perini: "Ama Ravenna sostiene il candidato. Alessandro Barattoni"

"Siamo al fianco del candidato Alessandro Barattoni con la lista civica ’Ama Ravenna’ per perseguire insieme valori di giustizia sociale e solidarietà di cui siamo paladini da sempre". Sono le parole di Daniele Perini che a breve presenterà candidati e programma in vista delle elezioni per il nuovo sindaco di Ravenna. "Come Lista civica – continua Perini – ci differenziamo dai partiti tradizionali perché abbiamo il vantaggio di essere più radicati nella nostra comunità così da incidere nelle criticità presenti nel Dna del tessuto collettivo cittadino con maggiore efficacia. Criticità che, pur essendo conseguenze di scelte governative e delle calamità degli ultimi anni, vanno affrontate oggi con politiche adeguate a livello locale. Mi riferisco in particolare alla povertà e alla difficoltà di trovare casa".