Periodo unico con una valutazione. Al ‘Torricelli’ via alla sperimentazione

La scuola è ripresa non senza dibattiti. Tra orari, programmi e nuove sfide educative tutti parlano dell’organizzazione del tempo scolastico. Novità per il liceo ‘Torricelli-Ballardini’ di Faenza, che quest’anno ha introdotto il periodo unico con una sola valutazione ufficiale a fine anno; mentre l’istituto tecnico ‘Oriani’ prosegue con il modello già consolidato del trimestre e pentamestre. "È stata una decisione discussa, ma condivisa – spiega Paola Falconi, dirigente del liceo ‘Torricelli-Ballardini’ di Faenza–. Il periodo scolastico unico è stato deliberato a giugno dopo la lettura della normativa; nell’articolo 4 comma 2 del DPR 275/99 le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune". L’obiettivo è regolare i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato agli alunni. "Vogliamo distendere i tempi di apprendimento – sostiene Falconi – ridurre l’attenzione spasmodica alla media dei voti e valorizzare il processo; questo porterà a una valutazione come crescita e recupero dell’errore; molti ragazzi studiano con costanza sin dall’inizio: questa struttura consente di riconoscere e valorizzare quell’impegno".

Una scelta non priva di dubbi, soprattutto da parte degli studenti. "Alcune famiglie temono ci possano essere difficoltà organizzative da parte dei Consigli di Classe che devono, in collaborazione con gli studenti, programmare a lungo termine; abbiamo quindi pensato ai consigli di classe intermedi". Per istituto tecnico ‘Oriani’, invece, sarà il quarto anno in cui si utilizza una formula diversa e ormai conosciuta: ci sarà un trimestre iniziale, pensato come periodo di rodaggio e accoglienza, seguito da un pentamestre più lungo e disteso. "È una formula che funziona da anni – spiega Fabio Gramellini, dirigente dell’‘Oriani’ –. Ci consente di accompagnare meglio gli studenti nella fase iniziale, per poi valutarli con più equilibrio nel pentamestre; il periodo unico potrebbe spaesare gli alunni, farebbe mancare l’incontro istituzionale con le famiglie, che renderebbe necessarie comunicazioni informali sull’andamento scolastico".

Anche qui si guarda però con interesse al periodo unico. "Sono favorevole, se pur con adattamenti – continua Gramellini –. Sono diversi anni che valuto di introdurlo, ma mi sono scontrato con il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 7, comma 2, lettera c) e le sue conseguenze: si legge che ai fini della valutazione degli alunni la suddivisione dell’anno deve essere in due o tre periodi; se avessi adottato il periodo unico, a fine anno un genitore di un alunno bocciato o insoddisfatto della sua valutazione avrebbe potuto facilmente vincere un ricorso al Tar per un’illegittima bocciatura o valutazione". Scuole differenti, ma un’unica domanda: come può la scuola migliorare? "Come dice Ivano Dionigi – ricorda Falconi – la scuola la fanno i maestri, non i ministri". E Gramellini concorda: "Per ogni innovazione vanno valutate le conseguenze e adottati strumenti affinché i docenti siano al passo e le famiglie siano informate". Caterina Penazzi