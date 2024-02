Perizie post alluvione. Incontri con i commissari

Due incontri sull’alluvione. Si sono svolti ieri nella sala Nullo Baldini della Provincia, organizzati dalla struttura commissariale per la ricostruzione alla presenza di referenti della Regione Emilia-Romagna e di Invitalia. Al centro della discussione le modalità di presentazione e ricezione delle perizie relative ai danni dell’alluvione.

In particolare l’incontro della mattinata era rivolto ai tecnici comunali e ha affrontato le attività di istruttoria che devono essere svolte dai Comuni per processare le domande di contribuito presentate dai privati e dalle aziende. L’incontro del pomeriggio è invece stato dedicato ai tecnici privati appartenenti agli ordini professionali degli ingegneri, architetti, periti agrari, industriali, agronomi forestali e geometri, oltre ai rappresentanti dei comitati degli alluvionati, ed era tutto incentrato sulle modalità di presentazione delle perizie.

"Questi incontri con i tecnici della struttura commissariale, della Regione e di Invitalia – hacommentato il sindaco e presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale – sono molto importanti per guidare i Comuni e i tecnici privati nella fase estremamente delicata e complessa della presentazione e ricezione delle perizie. Ho chiesto in tutti i modi di cercare di semplificare, accelerare e agevolare il più possibile i cittadini, perché la burocrazia è tanta; sicuramente questo confronto diretto e approfondito con la struttura commissariale, per cercare di chiarire tutti i problemi legati alle presentazioni delle perizie, va in questa direzione".