Permessi di soggiorno e carte false, 23 indagati

di Andrea Colombari

Il permesso di soggiorno era vero. Non lo erano i presupposti legati al reddito grazie ai quali il documento era stato rilasciato. Un’inchiesta di polizia e guardia di Finanza coordinata dal pm Marilù Gattelli sull’asse Ravenna-Bassa Romagna, ha ora restituito 23 nomi, tutti destinatari di un avviso di conclusione indagine. Le ipotesi di reato a vario titolo – sia tentato che realizzato - sono di violazione della legge sull’immigrazione e di falso in concorso. Quasi tutti gli indagati sono di origine straniera (Marocco, Pakistan, Tunisia, Senegal, Ghana ed Egitto) e abitano perlopiù tra Lugo, Fusignano, Conselice e Massa Lombarda. In alcuni casi i loro domicili sono a Russi, Ravenna, Cervia, Forlì e Mordano, nel Bolognese. Ma al vertice del giro, sempre secondo l’accusa, c’erano due italiani.

Si tratta di un consulente 57enne di Fusignano e di una commercialista 68enne di Ravenna. Ed è grazie alle loro prestazioni professionali a pagamento che i diretti interessati sarebbe riusciti (o perlomeno ci avrebbero provato) a ingannare la Questura e la Prefettura sui permessi di soggiorno. In talune occasioni tutto era saltato grazie all’intervento dell’Immigrazione, della squadra Mobile e della tenenza di Lugo delle Fiamme Gialle. I fatti sono stati collocati tra il 2017 e il 2021. In quel periodo secondo gli inquirenti i due italiani si erano attivati sfruttando le loro competenze. Ovvero il 57enne si occupava di predisporre e poi di presentare le dichiarazioni dei redditi all’Agenzia delle Entrate. Mentre alla commercialista toccava redigere i bilanci con i dati di ricavi e costi e il risultato di esercizio (utile e perdita) per ditte individuali intestate a stranieri i cui nomi sono ora compresi nella lista degli indagati. Ed è proprio tramite tali ditte – prosegue l’accusa – che era possibile arrivare a richiedere il permesso a beneficio di stranieri perlopiù impegnati in un ricongiungimento familiare o a caccia di un lavoro subordinato. Tutto a posto alla fine: salvo scoprire che modello unico e bilancini non avevano tratteggiato una situazione reale delineando falsamente l’esistenza del requisito legato al reddito. Falsi materiali insomma: e il committente, per il pm, era il titolare della ditta individuale che ne aveva beneficiato per potere, a cascata, agevolare coniuge, figli o amici: era lui ad allegare le carte necessarie sia alla domanda di nulla posta per l’ingresso nel territorio dello Stato che alla successiva istanza per il rilascio del permesso di soggiorno.

Il reato si perfezionava, come direbbero gli addetti ai lavori, quando la domanda veniva trasmessa in via telematica allo sportello unico per l’Immigrazione che si trova in Prefettura a Ravenna. In alcuni casi i documenti preparati dai due italiani, tra cui varie buste paga, erano serviti a dimostrare l’esistenza di un lavoro subordinato da fare valere negli appositi uffici della Questura al fine di ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso. Sono una ventina in totale i casi analoghi messi a fuoco dagli inquirenti.

Gli indagati avranno adesso venti giorni di tempo per scegliere di farsi interrogare, per depositare loro memorie o per chiedere ulteriori verifiche. Nutrita la pattuglia degli avvocati difensori: Nicola Laghi, Massimo Martini, Nicola Casadio, Jessica Bandini, Maddalena Introna, Sara Scarpellini, Raffaella Salsano, Davide Baiocchi, Paolo Giorgi, Giovanni Baracca, Francesca Miccoli, Federica Montanari e Andrea Strocchi.