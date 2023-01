Permesso di soggiorno negato a Ravenna, la studentessa vince al Tar

Il permesso di soggiorno per studio era stato negato alla ragazza

Ravenna 27 gennaio 2023 – Studente all’università, il servizio civile in biblioteca. E perfino un periodo di lavoro in una cooperativa nell’ambito di un appalto per servizi legati a biblioteche e musei. La protagonista di questa singolare vicenda – una ragazza poco più che ventenne – ha rischiato l’espulsione. E la ragione tecnica è presto rivelata: è di origine nordafricana e la questura, carte alla mano, aveva ritenuto non possedesse i requisiti necessari per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.

Una decisione poi confermata anche all’esito del ricorso gerarchico alla prefettura ma ora sconfessata dal Tar di Bologna che, in fase cautelare, ha dato ragione alla giovane – tutelata dall’avvocato Andrea Maestri – sospendendo i decreti di diniego del permesso e condannando in solido prefettura e questura a pagare 1.500 euro di spese di lite alla ragazza. Il ricorso verrà trattato nel merito nell’udienza fissata per metà luglio. Ma già da ora l’ordinanza a firma del giudice Paolo Amovilli è abbastanza netta: "A un sommario esame – vi si legge – la ricorrente ha fornito sufficienti elementi per dimostrare di essere in possesso dei requisiti per potere soggiornare in Italia". E cioè "all’anno 2022 risulta iscritta a corso di laurea, ha svolto saltuariamente attività lavorative ed è figlia adottiva di cittadini italiani". Particolare quest’ultimo che sarebbe già di per sé dirimente: ma l’adozione è avvenuta di recente – lei era già maggiorenne – e occorrono alcuni anni dalla trascrizione del decreto per farla valere come carta definitiva sulla questione cittadinanza.

Secondo quanto lamentato nel ricorso, la ragazza era arrivata in Italia nel 2008 attraverso la Libia con una sorella. Ed era poi stata inquadrata come minore straniera non accompagnata. Il giudice tutelare di Ravenna l’aveva quindi affidata all’Asp, azienda servizi alla persona: da qui cinque anni dopo era stata affidata ai coniugi ravennati che l’anno scorso l’avevano infine adottata. Secondo il suo legale, il percorso della giovane era stato caratterizzato da completa e impeccabile integrazione: aveva studiato alle superiori e aveva praticato pure sport a livello agonistico conseguendo anche due brevetti di settore.

Quindi si era iscritta a Giurisprudenza decidendo poi di passare ad altra facoltà. Al curriculum si erano aggiunti servizio civile e un’esperienza di lavoro. È nel febbraio 2021 che la questura aveva detto no al permesso di soggiorno, decisione ribadita dalla prefettura nel settembre di quello stesso anno. In buona sostanza, era stata contestata la mancanza di documenti che comprovassero i requisiti necessari alla domanda fatta per motivi di studio. E nemmeno la raccomandata che sollecitava la giovane a consegnare il materiale aveva avuto riscontro tornando al mittente con la dicitura ‘destinatario inesistente’.

Per l’avvocato della ventenne, la spiegazione è semplice: la giovane abitava in una via il cui nome è ricorrente nella toponomastica ravennate: come dire facile a equivoci. In ogni caso, secondo il ricorso le carte non sarebbero state tenute in debito conto nemmeno dopo il loro deposito in tempo utile. Ultimo atto della vicenda, mercoledì scorso quando, al netto della camera di consiglio, il collegio presieduto dal giudice Andrea Migliozzi non ha avuto dubbi: esistono elementi sufficienti per delineare un "positivo inserimento socio-economico". La giovane può insomma rimanere a studiare in Italia.