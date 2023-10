"Perplessità sulla ’nuova’ moschea"

La notizia relativa all’ampliamento degli spazi dedicati all’attività del centro culturale islamico a Massa Lombarda ha provocato la reazione della lista ’Uniti per Massa’. La capogruppo in consiglio comunale, Antonella Brini, parla "visioni diverse" in relazione al progetto che prevede la ristrutturazione dei locali che fino al 31 dicembre saranno occupati dall’autosalone Beltrandi, acquistato, insieme alla villetta che lo affianca in viale della Repubblica, dall’associazione culturale araba ’La Stella’ per trasformarlo in una seconda sede, più ampia, del centro culturale islamico già presente in via Marchetti.

"Non siamo convinti che il centro, come descritto dal consigliere comunale Mostafa Achouak, sarà realmente aperto a tutti – commenta Antonella Brini –. Credo invece che sarà sicuramente a servizio della comunità araba. Quando ho chiesto di visitare il centro culturale islamico di via Marchetti, mi hanno accompagnata solo donne. All’interno del centro vige ancora la separazione fra uomini e donne che personalmente aborro. Partiamo quindi già da punti di vista diversi. Quando sento parlare di uguaglianza, integrazione e apertura, sono quindi scettica. Per questo – continua – credo che il centro non sarà mai realmente aperto a tutta la comunità massese".

Il progetto, come descritto dal consigliere comunale Mostafa Achouak, membro del centro di cultura islamica, prevede l’apertura di uno spazio in grado di funzionare "come punto di incontro con le altre associazioni locali, per organizzare eventi rivolti a tutta la comunità" da affiancare al centro di via Marchetti, che continuerà a funzionare per la preghiera.

Il centro di via Marchetti, dal 2001, rappresenta il punto di riferimento della comunità islamica di Massa Lombarda composta da circa 500 persone, provenienti in particolare da Marocco, Pakistan e Tunisia ed è regolarmente frequentato ogni giorno da circa una cinquantina di persone che vi si recano per pregare e che, nella giornata del venerdì, giorno sacro per la religione islamica, aumentano fino a sfiorare le 80 presenze.

Le perplessità di Antonella Brini, q aunto sottolinea la capogruppo di ’Uniti per Massa’ si estendono anche ai possibili utilizzi del nuovo centro. "Dall’organizzare eventi all’ospitare gente di passaggio, diretta altrove, il passo è breve – sottolinea –. Devo dire che questa possibilità non mi piace, anche alla luce di quanto sta succedendo a livello internazionale".

Monia Savioli