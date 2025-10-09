Perris: "Fondamentale rafforzare il settore delle aste private"

Insediata a giugno insieme al nuovo consiglio direttivo, il notaio Francesca Perris di Ravenna è il nuovo presidente dell’Associazione Professionale Notai per le Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari (Asnes). L’Associazione, attiva da oltre vent’anni sul territorio, riunisce 14 notai della Provincia di Ravenna, anche delegati nelle vendite giudiziarie e concorsuali presso il Tribunale di Ravenna.

Il nuovo assetto dell’associazione ha tracciato le linee strategiche dei prossimi anni, con l’obiettivo di promuovere la formazione specialistica e rafforzare il coordinamento interprofessionale con gli attori del sistema giustizia. Accanto alla tradizionale attività delegata in ambito esecutivo e concorsuale, i notai di ASNES intendono valorizzare strumenti già operativi ma meno conosciuti, come le aste private notarili, ulteriore opportunità di vendita al fine di ricavare il miglior prezzo dal mercato.

"L’ambito delle aste private – spiega il presidente – apre prospettive nuove, sia per l’efficienza del sistema, sia per la tutela degli interessi delle parti". Recentemente, infatti, l’Associazione ha curato con successo una significativa procedura di dismissione milionaria, che ha messo in evidenza le potenzialità del modello dell’asta privata anche in contesti complessi e ad alta rilevanza economica.

Per chiunque voglia vendere un immobile, l’asta privata rappresenta una modalità efficace per intercettare il valore reale di mercato, elemento centrale anche per finalità valutative, patrimoniali e commerciali. Rivolgersi al notaio sin dalle fasi preliminari, consente di operare con piena consapevolezza e all’interno di un quadro normativo chiaro e garantito per tutte le parti coinvolte.

"Oggi più che mai – prosegue il presidente – alla luce delle complesse dinamiche normative, serve compattezza e capacità di lettura del cambiamento".