Perseguita e minaccia il rivale. I baristi chiamano i carabinieri

Per mesi avrebbe perseguitato, minacciandolo anche di morte, l’ex compagno della sua attuale fidanzata. Per questo per un 47enne originario di Matera e residente a Marina di Ravenna la Procura chiedeva il carcere, mentre il Gup Janos Barlotti ha valutato sufficiente a contenere le condotte dell’indagato la misura del divieto di avvicinare la parte offesa. Con l’avvertimento che, in caso di violazione della stessa, potrà scattare l’arresto differito per stalking. Il 47enne – tutelato dall’avvocato Filippo Bianchini – in interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Conosce la sua vittima, un 42enne originario di Cremona, da circa nove anni, avventori dello stesso bar di Marina di Ravenna.

L’indagato, inoltre, è attuale compagno della della ex fidanzata del secondo. Senza apparente motivo, da giugno 2023, cioè da quando ha iniziato la relazione con la ragazza classe ’91, avrebbe iniziato a insultare il rivale ogniqualvolta lo incrociava nei diversi locali di Marina. Un recente episodio minaccioso è avvenuto il 26 gennaio quando il 47enne, ubriaco, dopo aver notato la presenza del rivale seduto al bar, ha cominciato a pronunciare frasi del tipo “ti taglio la gola“, “ti ammazzo come un cane“, per poi lanciargli un posacenere di vetro in testa, senza riuscire nell’intento poiché fermato dagli altri avventori. Dieci minuti dopo l’uomo è tornato all’assalto con una bottiglia, venendo nuovamente fermato dai presenti.

A quel punto la barista si è vista costretta a nascondere l’aggredito, mentre il 47enne colpiva con calci e pugni il vetro del locale. In altre occasioni (28 gennaio) anche i baristi erano stati fatti oggetto delle minacce, vedendosi costretti a chiedere l’intervento dei carabinieri. Le condotte persecutorie dell’indagato verso il rivale, connotate da tentativi di aggressione fisica, sarebbero state diverse.