"Perseguitata dal mio ex marito. Ora si accampa davanti a casa"

Un matrimonio avventato si è trasformato in un incubo, una persecuzione che dal 2016 ancora non ha avuto fine. Nonostante il divorzio, una denuncia per maltrattamento e stalking e un ammonimento emesso dal questore, l’uomo continua a introdursi nel condominio di via Lanciani dove lei vive, a farsi trovare sotto casa, a offenderla e aggredirla. Per questo l’avvocato della parte offesa, Giacomo Scudellari, ha chiesto al pm la misura cautelare del divieto di avvicinamento. È la storia di una ravennate oggi di 56 anni che nel 2016, conosce un giovane marocchino, oggi 30enne. I due iniziano una relazione, anche se di tanto in tanto il ragazzo mostra un lato aggressivo del suo carattere. "È venuto a vivere a casa mia – racconta la donna – e dopo alcuni mesi è cambiato, una volta, dopo una serata con gli amici, ha iniziato a dare calci e pugni ai mobili, lanciandomi anche oggetti addosso". La relazione continua e a un certo punto l’uomo cambia, diventa sempre più amorevole. "A marzo 2017 – prosegue la donna – scadeva il suo permesso di soggiorno per motivi di lavoro e lui astutamente è diventato un’altra persona, gentile e pieno di attenzioni. Così a gennaio del 2017 ho fatto un errore grandissimo, l’ho sposato. Lui, ottenuto quello che voleva è diventato sempre più violento: mi insultava, mi spintonava, mi prendeva a calci per qualunque cosa".

La situazione degenera al punto che la donna, solo in quell’anno, è costretta a chiamare la polizia sette volte per sedare la rabbia del giovane. Nel 2018 lei decide di separarsi, mette fuori di casa tutti gli effetti dell’uomo e lo manda via. "Ha continuato a perseguitarmi – racconta – suonando alla porta di continuo, chiamandomi al telefono, aspettandomi sul pianerottolo di casa per offendermi e urlarmi contro. Non riuscivo più a dormire, ero in preda all’ansia e ho dovuto prendere delle medicine". Le violenze dell’uomo non si placano e in alcune sporadiche occasioni in cui lei, per paura, lo fa entrare in casa, lui la picchia, la prende a testate e a pugni. Questo anche dopo il divorzio. "Il 7 luglio – conclude la ravennate – si è introdotto nel mio cortile e mi ha rubato la bici, lo hanno visto i vicini. Vivo nel terrore, ho paura di uscire e voglio che tutto questo finisca.

Annamaria Corrado