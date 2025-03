“Perseguitata dalla vicina di casa, sono distrutta”

Ravenna, 5 marzo 2025 – Questa è la storia di Francesca, una donna vittima di un’altra donna. Fra soprusi e violenze.

Ha piacere di raccontare?

“Ho acquistato casa a Porto Fuori. Mi sono accorta subito che la mia vicina aveva problemi psichiatrici, ma l’ho sempre rispettata. Evidentemente la sua situazione psichica è cambiata, mi ha preso di mira e la mia vita è cambiata”.

Ora come sta?

“Non mi chiamo Francesca, è un nome di fantasia, faccio parte di un percorso di protezione. Oggi sono una donna distrutta da questa vicenda che mi ha completamente modificato lo stile di vita, le abitudini quotidiane e persino le mie attività lavorative. Sono sempre stata una donna forte e indipendente, ho viaggiato tanto e ho fatto esperienze all’estero, sono sempre stata una persona libera. Vivo l’isolamento che subiscono le vittime di stalking. È doloroso e lascia ferite profonde”.

Quando afferma che la sua vicina si è accanita su di lei, cosa significa?

“La mia vicina mi insulta, mi offende, ha rabbia verbale; inoltre ha fatto molti danni al mio immobile, muri imbrattati di uova, cibo, ho buchi nel termocappotto, causati da lancio di vasi. Ha preso a martellate il mio campanello, la macchina e non solo gli oggetti. Purtroppo si è accanita anche sul mio ragazzo, per fortuna si è coperto il viso, ed è stato colpito all’avambraccio”.

Rispetto a questi episodi ha contattato le forze dell’ordine e fatto denunce?

“Tutte le volte che avverto il pericolo o accade qualcosa li chiamo, a volte non è facile far capire la gravità della situazione. Sono spesso in caserma a sporgere denunce”.

Mi sembra di capire che questi episodi accadono frequentemente?

“Accadono con frequenza ciclica. Dopo il ‘trattamento sanitario’, sta tranquilla per circa 20 giorni, poi ricomincia”.

Quindi non intervengono solo le forze dell’ordine?

“Spesso la mia via è bloccata da pattuglie, ambulanze, Vigili del fuoco”.

C’è un procedimento giudiziario?

“Si, sono seguita da un avvocato, ovviamente a mie spese, il quale al fine di ottenere il reato di stalking, art. 612-bis, ha già presentato 3 memorie difensive e interloquito col pm. A distanza di 8 mesi non si è ancora mosso nulla”.

‘Francesca’, lei ha anche documentazione oggettiva sui fatti denunciati?

“Gli inquirenti hanno audio, foto, video”.

Se non sbaglio è lo stress post trauma?

“Esattamente, purtroppo ho delle sintomatologie ben precise, disturbo del sonno, di concentrazione, calo di interessi, difficoltà a stare in luoghi con persone estranee, stati di ansia. Per questi sintomi, mi sono stati prescritti degli psicofarmaci, situazione imbarazzante per me, che tendevo sempre a curarmi con rimedi naturali. Ma, soprattutto, la frustrazione è vedere tutto congelato, continuare a essere vittima. La rabbia mi si scatena quando affronto la superficialità e l’egosimo”.

A cosa si riferisce?

“Il centro antiviolenza LineaRosa, ha contattato il servizio d’igiene mentale per farmi fare il test dello stress post trauma. Ebbene, la risposta è stata che non potevo farlo poiché le violenze non erano state perpetrate da un uomo. Non sapevo che la violenza avesse un sesso... Nessuna legge italiana, europea, parla di violenza relegata al solo sesso maschile. È una discriminazione. E comunque, il test l’ho fatto a mie spese. Tuttavia, facendolo in ‘privato’ ha meno valenza del servizio sanitario di igiene mentale, in quanto quest’ultimo avrebbe mandato direttamente l’esito in procura”.

La sua famiglia come ha reagito?

“Per circa un mese e mezzo, vista la situazione, mi sono trasferita da loro. Al mio papà non ho raccontato tutto, è molto sensibile e cardiopatico, la mia mamma è una donna forte, ma l’ho sentita piangere”.

Lei abita in un piccolo paesino, Porto Fuori, come hanno reagito i suoi vicini di casa?

“Con indifferenza, nessuno vede, eppure tutti sanno, io abito da sola, ma mai un segno di solidarietà”.

Ha un rimpianto?

“Non potrò essere presente sabato a scuola e non assistere alla rappresentazione dei miei alunni. Rappresentazione che, nel giorno della donna, volutamente, avevo preparato con loro, ovvero ‘Le donne per Dante’. È assurdo leggere di un poeta, nato nel medioevo, amare, lodare e rispettare le donne, a differenza dei contemporanei”.

Cosa farà quel giorno?

“Starò agli arresti domiciliari a casa mia, insieme al mio cane e ai miei gatti, anche loro vittime della mia vicina di casa, ma di questo non ne voglio parlare, rischio un attacco di panico”.

Cosa le manca?

“La libertà”.