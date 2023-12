"Persi i fondi per ristrutturare la piscina"

È bufera sulla piscina delle Terme di Brisighella, per le quali si allontana l’opportunità di riprendere vita dopo un limbo ormai infinito. "Il Comune di Brisighella – attacca il Partito Democratico locale – ha perso il finanziamento per il progetto di ristrutturazione della piscina delle terme. È quanto si apprende da una delibera di giunta, dove sono stati eliminati dal piano investimenti i 320mila euro destinati dalla Regione al recupero della piscina di Brisighella. Questa idea progettuale, associata a un bando di rigenerazione urbana, destava e desta tuttora molti dubbi sulla capacità amministrativa e di indirizzo politico della giunta brisighellese, che ha fallito un progetto vitale. Come volevasi dimostrare il progetto presentato dal Comune era sbagliato fin da subito. Ricordiamo che non sono fallite le Terme di Brisighella, ma una società che deteneva quote pari al 38,4% della Holding. E questo si sapeva da anni, dal 2016. Brisighella ha perso tempo e denaro, ma soprattutto una grande opportunità. A questo punto è facile pensare che ora perderemo anche i finanziamenti per la riqualificazione di 120mila euro della zona bar. Inutile aprire un punto ristoro con servizi turistici se manca il progetto principale".

Secondo i dem è stata la strategia messa in campo a essere sbagliata sin dall’inizio: "Ribadiamo che un bando di rigenerazione urbana e sociale avrebbe dovuto essere utilizzato per il recupero e il riuso di patrimonio pubblico. La zona delle terme di Brisighella era ed è un’area privata: per riqualificare correttamente la Piscina delle Terme bastava, in quel periodo, far partecipare correttamente i privati interessati alla futura gestione (il Comune non crediamo avrebbe gestito direttamente la piscina) al bando relativo ai contributi per imprenditori che intendono riqualificare siti produttivi nei comuni montani. Così invece abbiamo perso tutto: il sogno di vedere la nostra area termale tornare a nuova vita e un progetto di sviluppo del territorio. In silenzio, nella stessa delibera, si nota come il Comune di Brisighella abbia cancellato dal piano gli investimenti di 500mila euro per Villa Rondinini e i 324mila euro per la riqualificazione energetica della scuola primaria di Fognano, per mancati contributi. Nel bilancio del Comune di Brisighella ci sono residui attivi per 2 milioni e 400 mila euro. Soldi fermi che avrebbero potuto dare impulso. Primo su tutti il recupero del Teatro Pedrini che da 5 anni è assegnatario di finanziamenti regionali ma per incapacità dell’attuale amministrazione è fermo al palo".