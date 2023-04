La Galleria Comunale della Manica di Brisighella ospita oggi e domani ’con MANO’, la nuova mostra personale di Antonio Bertoni. L’artista faentino nel 2021 è stato uno dei più giovani artisti ad esporre al Museo Ugonia di Brisighella. Bertoni si è diplomato al Liceo Artistico di Forlì e sta frequentando l’Accademia di Belle Arti di Bologna, corso di Pittura. Pittore programmaticamente figurativo, utilizza il colore nero per comporre opere, dedicate esclusivamente alla figura umana, rispettose e consapevoli della grande tradizione dell’arte.

Tra le tante vie e opzioni che l’arte contemporanea offre, Bertoni ha scelto quella figurativa per rimanere saldamente ancorato ad una originaria vocazione umanistica.

Intimi segreti, meraviglie, un qualcosa di inaspettato, il breve lasso di tempo in cui ogni cosa è perfetta, l’istante memorabile, un qualcosa da afferrare e preservare e l’intersezione tra vita quotidiana e teatralità, tra ordinario e straordinario sono, in fondo, i veri soggetti delle sue opere. Orari di apertura: oggi e domani ore 9.30-13; 15-21. La Galleria della Manica si trova in via Naldi 5, a Brisighella. L’ingresso è libero.