Persone predestinate alla fortuna

Nella vita c’è chi è fortunato e chi no, tutto dipende da come e quando si nasce. Più di tutto conta "nèsar cun la camisa dla Madóna", nascere con la camicia della Madonna, cioè con attaccato alla pelle un brandello della membrana che avvolge il feto nell’utero. Conta anche il giorno: "Se d’ mért e d’ zöbia a nèsarì, fortunê a sarì", (Se di martedì o di giovedì nascerete, fortunati sarete). Importante è pure la fase della luna: "Pr’avê furtôna bsogna ëssar nêd a lôna bôna", per avere fortuna bisogna essere nati a luna buona, cioè a luna calante. Se si è predestinati ad avere fortuna, bisogna saperla cogliere al balzo perché "La furtôna la bat a la pôrta sôl una vôlta" (La fortuna batte alla porta solo una volta).