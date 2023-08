Pes, musicista non incasellabile L’artista sarda arriva all’Hana-Bi

Fresca vincitrice della Targa Tenco 2023 per l’opera prima, ’Spira’, Daniela Pes arriva sotto la tettoia dell’Hana-Bi domani alle 21.30 (viale delle Nazioni, a Marina di Ravenna; ingresso gratuito). Pes è una musicista e cantautrice sarda, nata nel cuore della Gallura nel 1992. La sua voce e la sua musica sfuggono alle classificazioni e ai contenitori predeterminati. Daniela Pes è immersa nel flusso della musica, come cantante, come strumentista, come musicista elettronica. Il suo è un talento multiforme. Nell’aprile scorso ha pubblicato il suo primo album, Spira, prodotto da Iosonouncane. Pes arriva al debutto con un curriculum di tutto rispetto che include una laurea in Canto Jazz al Conservatorio di Sassari e una borsa di studio ai Seminari Estivi di Nuoro Jazz diretti da Paolo Fresu, che la porta a esibirsi a Time in Jazz e all’Harp Festival di Rio de Janeiro.