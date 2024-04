Pesca in zone vietate. Multe per 29mila euro

Due barche da pesca con un attrezzo irregolare invitate a rientrare in porto con tre quintali di pescato donato in beneficenza, due unità con ‘turbosoffiante’ sanzionate per aver prelevato più molluschi del consentito e multe per 29mila euro a tredici pescatori professionali che si trovavano in zone vietate. Questo è il risultato di una serie di controlli effettuti nei giorni scorsi, sia in mare che a terra, dalla Guardia costiera di Ravenna al fine di vigilare sull’intera filiera della pesca a tutela dall’ambiente marino.

In un caso, nelle acque al largo di Marina di Ravenna, sono state individuate due unità che pescavano con un attrezzo irregolare, pertanto, i comandanti sono stati invitati a rientrare in porto con la propria unità per lo sbarco dell’attrezzo. Nel frattempo il prodotto ittico catturato, del peso di circa tre quintali, è stato donato in beneficenza a enti caritatevoli locali. Sono state poi sorprese due unità con un ‘turbosoffiante’, autorizzate alla cattura dei molluschi in mare, prelevare un quantitativo di vongole lupino superiori a quelle autorizzate, pertanto sono scattate le previste sanzioni amministrative e il prodotto ittico ancora vivo e vitale è stato rigettato in mare. Sono state anche elevate sanzioni per un totale di 29mila euro a tredici pescatori professionali che, incuranti dei divieti, hanno pescato in zone vietate e, in vari casi, tenevano i sistemi di localizzazione satellitare spenti per eludere le attività di controllo.

L’obiettivo principale dei controlli, che continueranno anche nei prossimi giorni, è quello di tutelare le risorse biologiche dell’ambiente marino, e nello stesso tempo gli operatori ittici che svolgono la propria attività professionalmente nel rispetto delle regole.