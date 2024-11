Pescarini, ex studentessa premiata da Cpl Concordia

Andrea Chiara Mazzotti, giovane impiantista elettrica e brillante ex studentessa della Scuola Pescarini Arti e Mestieri, ha ricevuto un riconoscimento speciale: una borsa di studio di 500 euro da CPL Concordia, azienda multiservizi energetici, nell’ambito del progetto “Le Radici del Futuro”, volto a sostenere i giovani che rappresentano una parte attiva e fondamentale nel futuro dell’impresa e del Paese.

La premiazione, che si è svolta nella sede di CPL Concordia a Fano, ha visto la presenza del Direttore della Scuola Roberto Zoffoli e del Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

Questo premio è solo una tappa di un percorso più ampio: appena diciottenne, Andrea ha conseguito il massimo dei voti e una lode all’esame finale del corso per Operatore degli Impianti Elettrici. Ora sta costruendo la sua carriera in una grande azienda del settore elettrico a Ravenna, incarnando il modello di un futuro possibile per tanti e tante giovani che scelgono il settore tecnico e desiderano creare le basi per il proprio riscatto personale e professionale.