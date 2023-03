Pescatore colto da malore salvato dalla Guardia Costiera

La scorsa notte l’equipaggio di una motovedetta della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Ravenna ha soccorso un pescatore colto da malore mentre stava lavorando a bordo di un’imbarcazione.

La chiamata di emergenza è arrivata via radio alla sala operativa della Capitaneria pochi minuti prima delle 3 di ieri. A lanciare l’allarme era il comandante di un peschereccio che si trovava a circa 9 miglia nautiche, pari a oltre 16 chilometri, al largo di Cervia. La sala operativa, a seguito della segnalazione, ha attivato immediatamente il protocollo operativo che, in caso di emergenza sanitaria in mare, prevede l’imbarco del personale medico sulle motovedette della Guardia Costiera, per consentire un intervento più rapido e assicurare da subito l’assistenza necessaria al paziente. Alle 4 del mattino la motovedetta della Capitaneria aveva intercettato il peschereccio, cui nel frattempo era stato indicato di dirigersi verso il porto di Ravenna. E l’equipaggio, insieme al personale del 118, ha provveduto a trasbordare il pescatore, stabilizzato sulla barella, cui il medico ha prestato le prime cure.

Non facili, ma rapidamente portate a termine con successo, le operazioni di trasbordo in alto mare, a causa del rollìo delle due imbarcazioni accostate.

Il soccorso si è concluso poco prima delle 4.30, con il pescatore subito preso a bordo dell’ambulanza del 118 e portato in ospedale per gli accertamenti.