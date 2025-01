Lido di Classe (Ravenna), 22 gennaio 2025 – Ritrovato vivo il sub scomparso. Un mezzo della Capitaneria di Porto pochi minuti fa ha ritrovato vivo il sub che Vigili del fuoco e Capitaneria stavano cercando da ore dopo la denuncia di scomparsa arrivata dalla moglie.

L'uomo, un ravennate, era uscito per una giornata di pesca subacquea e non aveva più dato sue notizie. È stato trovato in mare a Lido di Classe, provato ma vivo ed è stato portato in ospedale per le cure.