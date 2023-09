Pescatori anche di rifiuti a Ravenna: dal mare riemergono una scala, un bidone e una bici

Ravenna, 15 settembre 2023 – Una scala , un bidone dell’indifferenziata e persino una bicicletta. Dal fondo del mare è riemerso quello che non si aspettavano i pescatori che ieri hanno partecipato all’iniziativa ‘Pescatori guardiani dei mari’ nelle acque del Molo Dalmazia a Marina di Ravenna, raccogliendo immondizia di ogni genere abbandonata tra le onde.

L’occasione era il progetto ‘Rifiuti da Amare’, ovvero un’intera giornata dedicata al tema della pulizia e della tutela dei mari che ha visto la collaborazione tra Ogyre, Cestha e le cooperative di pescatori come la Romagnola e Nuovo Conisub, il Comune di Ravenna con il sindaco Michele de Pascale, Creaer, l’Autorità Portuale e Ciclat ambiente.

Quella di ieri era solo la prima delle giornate di eventi curati dalla Fondazione Its Tec per far conoscere i corsi di formazione ‘Red’, per tecnici specializzati nel campo delle energie rinnovabili, e ‘Green’, per tecnici in grado di affrontare in modo sostenibile la tematica della gestione dei rifiuti.

Oggi si continua con ‘Cleangreenday’, organizzato in collaborazione con Art-Er ed Hera green, ovvero un evento incentrato sull’economia circolare. Alle 14.30, gli studenti si uniranno ai cittadini che vogliono realizzare una pulizia collettiva di alcuni tratti della lunga pineta litoranea. Un gesto concreto per dimostrare la responsabilità ambientale e l’importanza dell’azione di squadra al quale seguirà alle 18 la presentazione di casi studio di economia circolare.

Gli studenti e le aziende coinvolte condivideranno come pratiche aziendali innovative possano contribuire a ridurre gli sprechi e a promuovere il riutilizzo delle risorse. La giornata terminerà con un aperitivo informale, promuovendo il dialogo e la condivisione di idee.