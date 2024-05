Peschereccio in avaria. Vigili del fuoco in azione

Momenti di apprensione, l’altra notte, al largo di Ravenna. Intorno alla mezzanotte un motopeschereccio marchigiano, con targa di Ancona, ha lanciato l’Sos in quanto il motore era andato in avaria. In ragione della difficoltà riscontrata, dall’imbarcazione è stato chiesto l’intervento dei soccorsi. Dopo la chiamata al 115, è entrato in azione un mezzo navale dei vigili del fuoco. Il peschereccio è stato trainato (foto) fino in porto e i soccorsi sono stati coadiuvati da un mezzo degli ormeggiatori del porto di Ravenna. L’intervento è durato un paio d’ore.