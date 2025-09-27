Marche, l’ultimo confronto

Alessandro Caporaletti
Marche, l’ultimo confronto
Ravenna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manifestazioni pro PalestinaAllerta temporaliCrisi OikosMigliori barSondaggio fakeElezioni Marche
Acquista il giornale
CronacaPesci morti nel Lamone. Si indaga sugli scarichi
27 set 2025
REDAZIONE RAVENNA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Pesci morti nel Lamone. Si indaga sugli scarichi

Pesci morti nel Lamone. Si indaga sugli scarichi

A causa di una moria di pesci nel fiume Lamone in zona faentina, nel Ravennate, determinata verosimilmente da scarichi fognari...

A causa di una moria di pesci nel fiume Lamone in zona faentina, nel Ravennate, determinata verosimilmente da scarichi fognari...

A causa di una moria di pesci nel fiume Lamone in zona faentina, nel Ravennate, determinata verosimilmente da scarichi fognari...

A causa di una moria di pesci nel fiume Lamone in zona faentina, nel Ravennate, determinata verosimilmente da scarichi fognari e reflui industriali nelle acque e dal guasto del depuratore di Formellino, il Comune di Ravenna e il Parco del Delta hanno concordato di sospendere cautelativamente per il periodo necessario l’approvvigionamento idrico alle aree protette di Punte Alberete e ai chiari della Pialassa Baiona. Proseguono, intanto, le verifiche di Arpae per inquadrare le cause esatte del decesso di centinaia di esemplari di fauna ittica trovati morti o agonizzanti lungo le sponde del fiume a valle di Faenza.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata