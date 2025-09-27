Pesci morti nel Lamone. Si indaga sugli scarichi

A causa di una moria di pesci nel fiume Lamone in zona faentina, nel Ravennate, determinata verosimilmente da scarichi fognari e reflui industriali nelle acque e dal guasto del depuratore di Formellino, il Comune di Ravenna e il Parco del Delta hanno concordato di sospendere cautelativamente per il periodo necessario l’approvvigionamento idrico alle aree protette di Punte Alberete e ai chiari della Pialassa Baiona. Proseguono, intanto, le verifiche di Arpae per inquadrare le cause esatte del decesso di centinaia di esemplari di fauna ittica trovati morti o agonizzanti lungo le sponde del fiume a valle di Faenza.