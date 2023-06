"Pesci morti sul Canale Destra Reno Immettere con urgenza acque non insalubri"

Morìa di pesci nel Canale Destra Reno. Scrive Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna: "Martedì, dopo la segnalazione, le autorità competenti hanno allestito un cantiere per il recupero del pesce morto galleggiante, che ne ha consentito il recupero della stragrande quantità e il Consorzio di Bonifica ha poi provveduto al ricambio delle acque. La situazione era dunque migliorata, ma solo provvisoriamente, perché le acque del canale hanno comunque proseguito il loro corso fino alla foce, con effetto non meno devastante per Casal Borsetti e la sua spiaggia, con qualche ricaduta anche su quella di Marina Romea. Interrogo pertanto il sindaco per chiedergli se intende attivarsi proficuamente affinché, nel tratto terminale del canale Destra Reno, si proceda con urgenza ad immettere acque non insalubri da altri corsi idrici del territorio.