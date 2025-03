Pestaggio a Porto Fuori. In due sotto accusa

Per riuscire a strappargli di mano il cellulare e le chiavi dell’auto, lo avevano preso a pugni e calci in faccia spaccandogli il naso e causandogli un trauma cranico. Un brutale tentativo di rapina quello verificatosi verso le 4 della notte tra il 24 e il 25 marzo del 2023 in un locale di Porto Fuori. Per quanto accaduto, la procura ha chiesto il rinvio a giudizio di due giovani di origine albanese. Il primo, un 24enne domiciliato a Ravenna e difeso dall’avvocato Filippo Bianchini. E l’altro, un 29enne residente a Russi e difeso dall’avvocato Giacomo Scudellari.

Nei giorni scorsi davanti al gup Corrado Schiaretti e al pm Stefano Stargiotti, le strade dei due accusati si sono separate. Ovvero il 24enne ha discusso la richiesta della procura ed è stato rinviato a giudizio: per lui, processo al via a maggio per tentata rapina aggravata in concorso e lesioni personali aggravate in concorso. Mentre il 29enne ha ottenuto di potere essere giudicato con un rito abbreviato condizionato. In quanto alla vittima, un 28enne residente a Fusignano, si è costituita parte civile con l’avvocato Fabrizio Righini.

Secondo quanto ricostruito dalla procura, quella notte i due sospettati si erano avvicinati al 28enne con la chiara intenzione di rapinarlo. E avevano iniziato a picchiarlo selvaggiamente non riuscendo tuttavia nel loro intento grazie all’arrivo di un addetto alla sicurezza.

Una ricostruzione tuttavia fortemente osteggiata dal 29enne il quale non solo ha fin qui negato di avere partecipato ai fatti: ma persino di essersi trovato quella notte all’interno del locale. In particolare secondo quanto lui stesso dichiarato a un anno dai fatti, quella notte si sarebbe in realtà trovato a Rimini assieme ad amici. E sarebbe rincasato verso l’una. A riprova, ci sarebbero pure messaggi a un amico per farsi prestare un caricabatterie. La mattina dopo inoltre era andato a Osteria con un furgone per lavoro: circostanza provata da un video girato con un cellulare.

In quanto al co-imputato, ha ammesso di conoscerlo e di avere trascorso con lui alcune serate in passato: ma non quella a Porto Fuori. E il fatto che la persona offesa lo avesse riconosciuto in foto, era suo avviso dipeso da una circostanza: probabilmente aveva visionato il profilo del 24enne individuando una foto di alcuni anni prima che lo immortalava assieme al connazionale. Per questi motivi il suo legale ha chiesto l’acquisizione dei tabulati in grado - secondo la difesa - di scagionarlo da tutte le accuse.