Pestano a sangue e rapinano disabile. Arrestati due fratelli

"Se parli ti uccidiamo". Si sono finti intermediari per aiutarlo a trovare una casa in affitto, ma quando l’uomo, un disabile 42enne di origini ucraine è salito a bordo dell’auto dei due conoscenti, è stato pestato a sangue e rapinato. L’episodio è accaduto a Modena. In carcere sono finiti due fratelli di origini moldave di 38 e 42 anni. Nei giorni successivi alla rapina i due hanno gravemente minacciato il cittadino ucraino dicendogli "se parli o denunci ti uccidiamo" e ora sono stati fermati con l’accusa di rapina in concorso aggravata dalla minorata difesa e lesioni volontarie aggravate.