Pestato dal branco a scuola, si scava nei motivi della lite: il padre in procura

Lugo (Ravenna), 25 marzo 2025 – Nel video si vede il ragazzino circondato e malmenato da altri coetanei tra pugni, calci e ginocchiate. Il cappuccio del giubbotto è finito sulla testa del malcapitato il quale così non riesce a vedere da che parte gli stanno piovendo addosso i colpi.

Pestato dal branco, il video choc. Il padre porta il caso in procura

C’è chi, per incitare, arriva addirittura a gridare: “Ammazzatelo”. E chi invece che adoperarsi per aiutare il giovane in difficoltà, sta filmando tutto con il suo cellulare. Un’azione cruenta che prosegue fino a che studenti più grandi non intervengono e si frappongono.

Un episodio, quello verificatosi sabato mattina nel cortile del Polo tecnico professionale di Lugo, nel Ravennate, che ha creato molta apprensione e rabbia tra genitori e non solo. Vuoi per l’età dello studente picchiato (16 anni). Vuoi per la violenza delle immagini.

Il ragazzo, poi accompagnato al pronto soccorso, è stato dimesso con una prognosi di 25 giorni a causa di lividi e della sospetta frattura del setto nasale. Il padre presenterà querela oggi in Commissariato. A quel punto scatteranno le indagini e verrà avvisata la Procura dei Minorenni di Bologna. Gli inquirenti, oltre a identificare tutti i presenti, stabiliranno i rispettivi ruoli. Ma soprattutto cercheranno di capire come mai in tanti si siano scatenati contro quel ragazzino. Da ultimo dovrà essere individuato chi ha filmato il pestaggio.

Intanto la dirigente Elettra Stamboulis spiega che entrambi i ragazzi protagonisti dell’episodio “hanno confermato che non era loro intenzione litigare all’inizio. Le ragioni del conflitto non sono chiare”. E ancora: “Le forze dell’ordine non sono intervenute perché non ce n’è stato bisogno”, “in qualità di dirigente se ho elementi che presuppongano un reato, scrivo al procuratore di Bologna responsabile per i minori”, “ovviamente non faccio i manifesti dicendo ho sporto denuncia”.