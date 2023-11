"Pestato e rapinato", 25enne di Lugo nei guai

Il suo nome è salito alla ribalta delle cronache, immaginiamo suo malgrado, perché figura tra quelli dei quattro giovani condannati per la morte di Matteo ‘Balla’ Ballardini, lo studente 19enne deceduto per overdose da metadone dopo 13 ore di agonia il 12 aprile 2017 a Lugo nella sua auto lasciata di proposito in un parcheggio fuori mano dai quattro assieme a lui la notte precedente. Anzi, il 29enne Ayoub Kobabi di origine marocchina ma residente a Sant’Agata sul Santerno, è l’unico ad avere presentato ricorso in Cassazione contro la pena irrogata (3 anni 4 mesi) tramite il suo avvocato Nicola Laghi. Perché altri due imputati non l’hanno fatto: e la condanna è passata in giudicato. Mentre un terzo lo ha fatto ma solo per una questione tecnica (la concessione della continuazione su due dei reati contestati).

Ora però Kobabi è parte offesa in un procedimento per rapina conseguente a un pestaggio che di recente ha visto la richiesta di rinvio a giudizio di un operaio 25enne sempre di origine marocchina e residente a Lugo: il sospettato, difeso dall’avvocato Jessica Bandini, è suo parente.

Secondo quanto contestato dalla procura sulla base delle indagini della polizia, tutto è accaduto la notte del 18 giugno del 2022 in un locale di Marina di Ravenna. E’ lì che il 25enne - dopo avere minacciato Kobabi con frasi del tipo "ti ammazzo" - lo avrebbe preso a calci e pugni in faccia per portargli via una catenina in argento e il portafogli con 140 euro dentro. Il giovane deve rispondere anche di lesioni aggravate perché con i suoi colpi, avrebbe spaccato la mandibola al malcapitato. L’ultimo dei reati contestati, è il danneggiamento: avrebbe cioè scagliato il cellulare del 29enne a terra danneggiandone lo schermo.

Sentito in Commissariato a Lugo il 9 giugno scorso, il 25enne aveva tenacemente negato. In effetti lui si trovava nello stesso locale del 29enne: ma in compagnia della fidanzata e di un’amica di lei. Erano arrivati lì attorno alle 22 e si erano imbattuti nel 29enne: giovane che - a suo dire - lui non conosceva pur sapendo chi fosse visto che le loro famiglie sono imparentate.

L’accusato aveva poi aggiunto di avere visto Kobabi armeggiare con le borse delle due ragazze: a suo avviso, il 29enne era brillo. Loro tre gli si erano dunque avvicinati e Kobabi aveva cominciato ad aggredirlo. Ma un addetto alla sicurezza aveva impedito che la discussione degenerasse e li aveva accompagnati all’uscita. Infine lui e le due ragazze se n’erano andati via: mentre il 29enne era rimasto lì a parlare con l’addetto del locale. Come dire che non erano arrivati neppure alle mani.

In ogni caso, Kobabi era poi stato accompagnato in pronto soccorso a Lugo: ed è lì che aveva riferito ai medici di essere stato aggredito e pestato. E così, prima del trasferimento Bufalini di Cesena, i sanitari lughesi avevano allertato la polizia.

a.col.