Pestato e rapinato da un richiedente asilo

Ha denunciato di essere stato avvicinato da un ragazzo che, dopo averlo colpito con calci e pugni, si è impossessato della sua bicicletta e di altri effetti personali. Un episodio, accaduto nella mattinata di domenica e ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Cervia Milano Marittima, che richiederà ulteriori approfondimenti.

Il presunto aggressore, rintracciato poco dopo, è un 33enne senegalese, ospite della comunità per richiedenti asilo Mater Gratia di Tagliata. I militari lo hanno arrestato con l’accusa di rapina aggravata. Tutelato dall’avvocato Guido Pirazzoli, su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato inizialmente messo ai domiciliari presso la struttura che lo ospita e successivamente liberato, in attesa di essere sottoposto all’udienza di convalida come indagato a piede libero.

La vittima del presunto pestaggio è un connazionale 55enne, residente a Cervia. Secondo quando ha riferito ai carabinieri, domenica mattina stava pedalando in sella alla propria bici lungo viale Italia, non distante da casa propria, quando è stato aggredito da un ragazzo. Questi, secondo l’accusa, lo ha fatto cadere, per poi dare luogo a un violento pestaggio con calci e pugni al volto, per poi infine allontanarsi con la sua bici e altri effetti personali.

L’uomo ha chiesto le cure del locale punto di primo soccorso, dove è stato medicato a dimesso con una prognosi di tre giorni. All’arrivo dei militari del nucleo operativo e radiomobile, la vittima ha fornito un’accurata descrizione del suo aggressore, il quale è stato rintracciato poco dopo nella vicina pineta e trovato in possesso di almeno parte della refurtiva.

Una vicenda singolare – una rapina alla luce del giorno – che certamente richiederà ulteriori verifiche. Nel frattempo ne verrà anche informata l’autorità consolare.

