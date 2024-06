"Pestato in carcere". Falso. Condannato detenuto

Quel pestaggio per mano della polizia penitenziaria non c’era mai stato. E così da accusatore si è trasformato in accusato con tanto di condanna per simulazione di reato. Esattamente un anno un mese e cinque giorni di reclusione la pena inflitta mercoledì mattina a un 40enne di origine calabrese ora in carcere ad Ascoli ma al tempo dei fatti contestati, ospite di Port’Aurea. L’uomo non solo aveva raccontato ai medici di guardia di essere stato picchiato in cella a Ravenna dalla polizia penitenziaria. Ma aveva pure proposto un velenoso accostamento ai pestaggi presumibilmente verificatisi tempo prima nel penitenziario casertano di Santa Maria Capua Vetere.

La vicenda era maturata il 17 settembre 2021, data delle visite corredate di doglianze. Secondo le indagini coordinate dal pm Marilù Gattelli, il 40enne si era in realtà procurato da solo a più riprese segni in faccia con schiaffi, pugni e graffi per poi simulare un’aggressione degli agenti: un pestaggio insomma con l’intenzione che dal referto del medico partisse poi un procedimento penale. Cosa accaduta: ma alla fine a suo carico. E l’imputazione sarebbe potuta essere ancora più grave (calunnia) se il 40enne avesse formalmente denunciato le simulate percosse alla polizia giudiziaria.

Nel corso del processo a parlare davanti al giudice Roberta Bailetti e al difensore Sara Scarpellini, sono stati un paio di agenti e i primi due medici che avevano visitato l’imputato. "Era agitato perché non era d’accordo con il consiglio di disciplina (l’isolamento, ndr) - ha ricordato un teste -. Disse parolacce contro la direttrice. E si colpì con schiaffi in faccia: tre o quattro urlando in corridoio e dicendo che ci avrebbe denunciato come accaduto a Santa Maria Capua Vetere". Alla scena avevano assistito più colleghi: "Nel corridoio continuò a colpirsi dicendo che voleva andare all’ospedale e che ci avrebbe denunciato; voleva chiamare l’avvocato".

Un altro agente intervenuto in fase successiva, ha riferito di avere "sentito urla e agitazione: siamo accorsi tutti per vedere cosa succedeva". Attorno all’imputato c’erano diverse persone: "Cercavano di tranquillizzarlo: lui si colpiva al volto, nessuno di noi lo ha toccato", anzi "abbiamo cercato di farlo ragionare. Tuttavia una volta dal medico, aveva riferito questo: "Mi disse di essere stato picchiato dagli agenti, gli diedi due o tre giorni per varie escoriazioni". Quel detenuto "l’ho visto spesso perché" soffriva "di un senso di ingiustizia e di problemi di ambientamento".