Pet therapy in Pediatria. I cani e i più piccoli: "Per portare leggerezza"

Tra i letti dell’ospedale con i cani. O a leggere favole della buonanotte, fare lavoretti, portare giochi. Le volontarie dell’associazione Agebo rallegrano i piccoli pazienti della Pediatria di Ravenna dal 1997: 28 anni di attività per portare un sorriso ai bambini malati e alle loro famiglie. "Siamo in reparto tutti i giorni, dal lunedì al sabato, di mattina e anche qualche pomeriggio – dice la presidente Stefania Fongoli –. Portiamo giochi ai bambini, facciamo palloncini, sostituiamo il genitore se deve assentarsi per qualche motivo, anche solo un caffè. E quando riceviamo dei finanziamenti attiviamo progetti specifici, come quello in collaborazione con l’associazione Asja Lacis per piccoli lavoretti. Dal 2017 facciamo musicoterapia con la musicista Jenny Burnazzi: l’abbiamo dotata di un carrello di veri strumenti, entra nelle camere e a seconda dei casi suona da sola o canta insieme ai pazienti. Per un periodo sono state ricoverate diverse ragazze con problemi alimentari e lei veva creato un gruppo musicale con loro".

Tutti i sabati invece c’è la ’pet therapy’, con i cani in reparto, in collaborazione con Clippete cloppete asd: "Arrivano uno o due cani con i loro accompagnatori e, dopo aver chiesto la disponibilità alla famiglia, entrano nelle camere o aspettano i bambini in corridoio – aggiunge Fongoli –. I proprietari fanno fare agli animali piccoli giochi e attività. Bambini e genitori sono molto felici, e questo è il nostro obiettivo: rendere più serena la permanenza in ospedale non solo dei più piccoli, ma anche delle loro famiglie, che in questo modo vivono un momento difficile con più leggerezza". L’ultimo progetto, introdotto dall’estate scorsa, è quello delle favole della bionanotte: "C’è un gruppetto di volontari più giovani che lavorano e che possono fare attività solo di sera. Così per tre giorni alla settimana alle 19.30 girano per le stanze raccontando fiabe ai bambini per farli addormentare sereni, o regalando piccoli oggetti".

I volontari di Agebo si muovono tra le stanze con un grembiulino rosso con un pupazzo attaccato. Solitamente non sanno di quali patologie soffrono i piccoli. "Molti bambini sono spaventati dalle divise, noi cerchiamo di far capire subito che siamo lì per giocare e non per portare dolore – prosegue Fongoli –. A volte infermieri e medici ci chiamano per tranquillizzare i bambini se, ad esempio, devono fare un esame del sangue e li vedono agitati. Il personale stesso però fa il possibile per mettere i bambini a loro agio, utilizzando un modo più giocoso per lavorare: alcuni fanno i palloncini con i guanti, ad esempio, o cappellini di carta". Da molti anni l’associazione ha anche una saletta dedicata in cui accoglie i bambini. Le visite dei volontari in ospedale si sono fermate solo durante la pandemia: "E ci è dispiaciuto rientrare con le mascherine perché il sorriso è importante nel rasserenare i bambini – dice Fonfoli –. In quel periodo siamo comunque sempre rimasti in contatto col primario Federico Marchetti e abbiamo attivato un crowdfunding per dotare tutto il reparto del wi-fi, così da poter seguire le lezioni scolastiche con la didattica a distanza, e di smart tv. Inoltre abbiamo rallegrato le pareti con i lavori coloratissimi di pittrici".

Dopo la pandemia in Pediatria ci sono stati diversi ricoveri di ragazzine con disturbi dell’alimentazione: "Alcune di loro sono rimaste in ospedale mesi, così siamo entrate in confidenza. C’era chi aveva bisogno di una spinta per muoversi e chi voleva aiuto per piccole attività".

sa.ser.