Petardi contro i passanti, denunciati

Era passato Capodanno da quarantotto ore ma nel sottopasso pedonale che collega viale Pallavicini, nella zona della stazione ferroviaria di Ravenna, con piazzale Aldo Moro, in zona Darsena, l’altro giorno sembrava una guerra. Al passaggio di ogni persona esplodeva un petardo, come una raffica, a ripetizione. E ricostruendo la traiettoria dei lanci dei botti non è stato difficile per i passanti, spaventati, capire da dove provenissero i mortaretti. Immediatamente è scattata la segnalazione agli agenti della Polizia locale che sono intervenuti prontamente. Dalle indicazioni dei malcapitati, raggiunti dai petardi durante la loro camminata di relax o il percorso a piedi dopo essere scesi o prima di salire sul treno, i vigili urbani sono risaliti ai colpevoli. Si tratta di due giovani, un 24enne di origine moldava e un 19enne del Venezuela che, dopo essere stati rintracciati e identificati, sono stati denunciati per getto pericoloso di cose ed esplosioni pericolose.

I due ragazzi di origine straniera martedì scorso si erano appostati dietro al parapetto accanto all’ascensore dalle pareti di vetro con bordo giallo che sovrasta il sottopasso di collegamento tra viale Pallavicini, in stazione, con piazzale Aldo Moro in Darsena. A un certo punto, come diversivo di una giornata segnata dalla noia, la coppia ha iniziato a “scaricare” i petardi, probabilmente avanzati dal Capodanno, contro chi si trovava ad attraversare il sottopasso. Spaventati, i passanti, una volta capito che si trattava di botti lanciati dai due giovani, hanno deciso di allertare gli agenti della Polizia locale ravennate, che sono intervenuti e hanno denunciato la coppia che – c’è da scommetterci – la prossima volta ci penserà due volte prima di lanciare i petardi contro i passanti.

Milena Montefiori