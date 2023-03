Petardo sull’autobus, indagato uno studente

È stato identificato e indagato il giovane che secondo le indagini lo scorso dicembre, a ridosso delle vacanze di Natale, aveva fatto esplodere un petardo a bordo di un autobus di linea in transito lungo la San Vitale, nei pressi di Sant’Agata sul Santerno. Si tratta di uno studente minorenne. Sul mezzo del resto viaggiavano prevalentemente ragazzi da poco usciti da scuola e diretti verso le rispettive località di residenza. L’episodio fu uno scherzo indubbiamente di cattivo gusto, e con tutta probabilità animato da altri giovani presenti.

Come poi appurato dalle indagini dei carabinieri della stazione di Sant’Agata sul Santerno, al centro dell’episodio c’era un petardo, di libera vendita, fatto esplodere nella parte posteriore del pullman. A seguito dello scoppio e del conseguente fumo sprigionatosi, l’autista, giunto all’altezza della fermata prevista di Sant’Agata sul Santerno, aveva prontamente accostato e fatto scendere gli studenti. I ragazzi, dopo un primo momento di comprensibile timore, erano per fortuna risultati tutti incolumi, anche se avevano protestato per il gesto che li aveva di fatto costretti a salire su un altro mezzo di trasporto per tornare finalmente casa.

Colui che le indagini indicano come il giovane autore dell’episodio, probabilmente alimentato nel suo gesto dalla complicità che si innesca troppo spesso nei giovanissimi quando si trovano insieme in gruppo, nei giorni scorsi è stato identificato dai carabinieri di Sant’Agata sul Santerno e indagato a piede libero per danneggiamento del mezzo e interruzione di pubblico servizio.

lu.sca.