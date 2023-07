Petizione contro l’antenna "Con noi i coniugi Muti"

La battaglia contro la maxi antenna Wind Tre nel parco Montessori supera i confini del quartiere di via Cilla. Il fermento – e l’indignazione – sono tali che anche figure illustri della città, che non abitano in quella zona, hanno sottoscritto la petizione digitale, ora estesa anche in versione cartacea. È il caso, ad esempio, dei coniugi Muti, il maestro Riccardo Muti e la moglie Cristina Mazzavillani, quest’ultima da sempre sensibile alle tematiche che hanno un riverbero negli aspetti sociali. Fu lei a guidare la missione umanitaria per andare a prelevare gli artisti del teatro di Kiev al confine polacco. Ora, spiega Francesca Siboni, tra le coordinatrici del comitato in lotta contro il traliccio, "la signora Muti ha espresso perplessità soprattutto in riferimento al fatto che lì vicino c’è una scuola, avendo molto a cuore la salute dei bambini". I coniugi Muti avevano inizialmente sottoscritto la petizione telematica, arrivata a quota 900 firme. "Ho chiamato la signora Cristina, ci siamo incontrate e ha chiesto una copia della petizione cartacea da fare girare e firmare".

Il comitato chiede al Comune "di revocare, per autotuela, la concessione all’installazione dell’antenna" e per martedì prossimo, in occasione della prossima seduta del consiglio comunale, ha in animo un raduno con sit-in a Palazzo Merlato: "La nostra sarà una presenza silenziosa – aggiunge Siboni – affinché ci vengano date quelle risposte che ancora non abbiamo avuto". Nel frattempo, però, i lavori, vanno avanti, il cantiere ha sventrato il parco Montessori e l’impianto si preannuncia particolarmente invasivo con tanto di cancello di accesso. Nella petizione, indirizzata al sindaco de Pascale, oltre a rimarcare il fatto che l’antenna sorgerà "in una zona densamente abitata e nelle vicinanze della scuola primaria Riccardo Ricci", si fa leva sul fatto che "la procedura è stata gestita dagli uffici comunali senza che sindaco e giunta adottassero un’apposita delibera", e che in precedenza "Arpae ha rilasciato un parere non favorevole" salvo poi valutare "tale carenza risolvibile con una integrazione volontaria, consentendo la prosecuzione dell’iter per l’installazione".

Si lamenta, inoltre, una totale mancata informazione, dei residenti ma anche del consiglio territoriale del centro urbano nonché, come già emerso, che l’iniziale contenzioso al Tar tra Comune e Wind Tre riguardava "esclusivamente l’entità del canone". Da ultimo si rimarca come "la concessione risulta priva del parere della Soprintendenza archeologica e al paesaggio".

Lorenzo Priviato