Petizione contro le radici: "Dossi pericolosi, da eliminare"

Quasi tre ore di discussione, ieri in commissione consiliare, sulle radici dei pini che a Lido di Classe rendono strade e rotonde pericolosissime. Terzino Giorgini (foto), presidente della Pro Loco della località marittima, primo firmatario della petizione presentata ieri in commissione per chiedere un programma di intervento per risolvere il problema, ha usato parole dure nei confronti dell’Amministrazione comunale, dicendo che le richieste di essere ascoltati sono andate, negli ultimi anni, a vuoto. "Tanta gente si è fatta male a causa dei dossi causati dalle radici. Anche adesso c’è una persona in ospedale", ha detto Giorgini. "Ci siamo stancati di aspettare - ha aggiunto - e la raccolta di firme rappresenta solo una piccola parte dell’insoddisfazione della località. Il 5 maggio di quest’anno abbiamo scritto all’Amministrazione chiedendo un incontro, avevamo già la sala e abbiamo chiesto di scegliere una data possibile, ma niente". Gli ha risposto l’assessora Federica del Conte che, oltre a ricordare tutti gli investimenti fatti in questi anni sulla località turistica, si è soffermata su quelli destinati in maniera specifica alla bonifica delle radici.

"Quegli alberi - ha detto - sono stati piantati negli anni Settanta, li volevano tutti. Ora il problema è difficile da risolvere, non basta tagliare le radici perché si rischia di rendere gli alberi poco stabili e non si può rischiare che un forte vento li ribalti". Nel 2021, ha poi aggiunto, sono state bonificate le radici di 45 alberi per una spesa di 146mila euro, nel 2022 ne sono state bonificate 35 con un investimento di 150mila euro. È già stata poi completata la progettazione per la bonifica ulteriore di altre 74 radici con una spesa totale di 350mila euro in programma fino al 2024.