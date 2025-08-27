Petizione per far entrare il cane Berto allo stadio: "Segue il Ravenna calcio"

Una raccolta firme per consentire al cane Berto di entrare allo stadio per seguire le partite del Ravenna Calcio. Succede a Bizzuno, dove Berto risiede con la proprietaria, la parrucchiera Raffaella Mameli. Entrambi tifosi del Ravenna, erano abituati a frequentare lo stadio per seguire le partite della loro squadra del cuore fino a quando la promozione in serie C ha rotto quell’equilibrio. Sembra infatti che ora l’ingresso allo stadio, nella zona parterre, sia consentito solo ai cani di piccola taglia, quelli che stanno in una borsetta. Berto, che pesa 10 chili, potrebbe viaggiare nello zaino ma sembra che non sia possibile farlo entrare. "In realtà non ci hanno ancora fornito una versione chiara delle regole – commenta Raffaella –. Per questo sto temporeggiando nel rinnovare l’abbonamento. Se Berto non può entrare non è un problema. Starò a casa con lui. Le regole vanno rispettate. Ma vorrei che mi venisse detto esplicitamente". Così è partita la raccolta firme che sostiene la richiesta di Berto, di poter entrare allo stadio. "Lui non abbaia mai – continua Raffaella –. Per rendere evidente quanto è tifoso, abbiamo fatto realizzare una tuta giallo rossa con lo stemma del Ravenna, che Berto indossa ogni volta che segue le partite". La raccolta firme sta ottenendo già un ottimo successo.

m.s.