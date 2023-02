Petizione per l’Archivio di Stato

È stata attivata una raccolta firme, indirizzata alla giunta, al consiglio comunale e all’Unione della Romagna faentina, per ottenere l’"immediata riapertura della Sezione di Archivio di Stato di Faenza e l’apertura del Polo archivistico faentino". Primo firmatario è l’ex direttore della Pinacoteca comunale Sauro Casadei: l’obiettivo della petizione è appunto fare sì che "l’Archivio di Stato e l’Archivio comunale, nella loro nuova sede di via Zucchini 29, riaprano immediatamente per permettere a tutti di accedervi secondo le proprie esigenze di ricerca storica, di ricerca personale e familiare, di studio e conoscenza, per gli accessi agli atti edilizi o per altre finalità amministrative". Formalmente l’Archivio di Stato è infatti pronto per essere aperto al pubblico: la strada di accesso esiste già, si è solo in attesa dei necessari passaggi a livello burocratico.

La nuova sede, come spiegano i proponenti, è pronta da fine 2021, "quando è cessata la gestione esternalizzata della parte più recente dell’archivio comunale, e i documenti sono stati riportati a Faenza. A fine novembre 2022 vi sono stati portati anche i documenti dell’Archivio di Stato. Adesso l’archivio riunisce una documentazione che abbraccia dunque oltre 1000 anni di storia. A fine dicembre 2022 il Comune ha approvato il regolamento, la strada per accedervi è pronta. Chiediamo che l’amministrazione si adoperi per concludere velocemente le formalità burocratiche pendenti per l’acquisizione della strada, e per aprire finalmente questo fondamentale istituto culturale. Gli utenti dell’Archivio di Stato negli anni 2020-2021 sono stati fortemente penalizzati dalle norme ministeriali anticovid, che consentivano l’accesso solo ad un numero molto limitato di utenti per volta, rallentando notevolmente le possibilità di ricerca storica e amministrativa, nonostante il costante impegno, la disponibilità e la professionalità del personale dell’istituto. L’archivio, come cita il regolamento comunale, è un servizio pubblico e ‘un elemento essenziale per la costituzione della memoria individuale e collettiva, la comprensione del passato, la documentazione del presente e la preparazione dell’avvenire’". Avviata giovedì, la raccolta firme – cui è possibile aderire recandosi alla Bottega Bertaccini – ha già accumulato una discreta mole di sottoscrizioni: nelle prossime settimane dovrebbe essere depositata a Palazzo Manfredi e consegnata direttamente alle istituzioni della città.

f.d.