Petizione per le strisce pedonali: "Impossibile attraversare la Reale per raggiungere la fermata del bus"

Il traffico della Reale, le auto che sfrecciano a tutte le ore. E un ragazzino di 11 anni che deve attraversare la strada. Una prospettiva che ha fatto impallidire una famiglia di Camerlona tanto da spingerla a mobilitarsi per ottenere un attraversamento pedonale: e così si è scoperto che il problema di un ragazzino era quello di una comunità, visto che in pochi giorni sono state raccolte oltre cento firme.

Succede in un piccolo borgo tra Camerlona e Mezzano: una manciata di abitazioni, un’osteria e alcuni negozi, nei pressi dell’incrocio tra la statale e via Piangipane. "Mio figlio a settembre frequenterà la prima media e al ritorno a casa deve attraversare la strada dopo essere sceso dall’autobus. Siamo in mezzo a un centro abitato, eppure non ci sono le strisce pedonali – dice Sandro Buccelli –. Attraversare è impossibile anche per un adulto, è assurdo che ci sia la fermata ma non un modo sicuro per andare da una parte all’altra della strada". Buccelli ha così iniziato a raccogliere le firme: "Ho parlato coi vicini e anche loro la pensano come me, compreso il ristorante qui vicino – prosegue –. Qualche anno fa un mio vicino di casa ci aveva già provato e aveva raccolto più di settanta firme. Allora la sua richiesta era stata respinta e finora anche io non ho ottenuto risposta. Ho parlato anche con un consigliere territoriale di Piangipane che non mi ha saputo dire nulla e mi ha suggerito di rivolgermi al Comune. Ho contattato Anas, che ha detto che la competenza non è la loro. In zona ci sono altre famiglie con figli che frequentano la stessa scuola e ci hanno detto che alla fine hanno deciso di portarli in macchina per paura che possano farsi male attraversando la strada. Servono un paio di strisce pedonali e devono essere illuminate di sera".

L’altra opzione, la bicicletta, non è percorribile: "A Mezzano c’è la pista ciclabile, ma non arriva fin qui – dice Lucia Di Pierno, la mamma del ragazzino e moglie di Buccelli –. Si ferma a 700 metri da casa e pensare di lasciare che un ragazzino di quell’età vada in bici lungo la Reale, con tutto il traffico e le auto che vanno veloci, non è bello".

Traffico e velocità sono problemi noti in via Reale, dove dal settembre 2023 è stato installato anche un velox fisso alle porte di Mezzano, arrivando da Ravenna: pochi chilometri più a nord rispetto al borgo in cui vivono Buccelli e Di Pierno. Si tratta dello strumento di rilevazione della velocità che ha staccato più multe dalla sua attivazione, anche a causa del fatto che è in grado di rilevare il transito dei mezzi in entrambi i sensi di marcia. È inoltre posizionato in un tratto dove vigono i 50 chilometri orari. Nel 2024 le multe sono state oltre 40mila. Negli anni del resto le lamentele relative ai grossi volumi di traffico sono state tante e non si sono fermate: nel cassetto c’è sempre il sogno di una variante per i centri abitati.

Sara Servadei