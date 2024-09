Petizione per palazzo Ghigi in commissione

Approda oggi alle 15 in commissione la petizione ‘Restaurare Palazzo Ghigi in rovina e marciume da anni’. Sono stati 544 i cittadini che l’hanno sottoscritta. A portarla avanti è stata Rosanna Biondi, di Lista per Ravenna. Scopo principale della petizione è che il Comune proceda con urgenza alla messa in sicurezza e al risanamento dell’immobile. Casa Ghigi è un edificio monumentale in via Raul Gardini, nel centro storico. Il Comune lo acquistò nel 1965 accentrandovi l’anagrafe, poi trasferito con conseguente abbandono dell’edificio. Nel 2021, la Giunta de Pascale annunciò un progetto di messa in sicurezza da 200 mila euro per eliminare il dissesto. "Da allora però non se n’è saputo niente. Anche di questo la petizione chiede ragione al sindaco".