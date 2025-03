Pezzi metallici bloccati al porto: "Sono componenti di armi. Invio a Israele senza permessi"

Ottocento pezzi metallici, del peso di oltre tredici tonnellate, sono fermi al porto di Ravenna da giorni. Si tratta di manovelle, seguicamma, lamiere, bracci, cilindri: pezzi grezzi ma con certificazione e numero di matricola, qualificabili a tutti gli effetti come materiale d’armamento, diretto a Israele. Un’intera partita bloccata al porto di Ravenna dopo un sequestro preventivo d’urgenza disposto il 4 febbraio scorso perché la società che faceva da intermediaria all’esportazione del materiale sequestrato, non aveva l’autorizzazione a farlo né era iscritta nel Registro nazionale delle imprese istituito presso il Ministero della Difesa. Per questo è indagato l’amministratore unico della società in questione, un 57enne ingegnere di Lecco, tutelato dall’avvocato Luca Perego, accusato di avere posto in essere trattative contrattuali per l’esportazione, con tanto di documenti di trasporto, fattura di esportazione, introducendo negli spazi doganali di Ravenna forgiati, fusioni e prodotti semilavorati prodotti per armi. E ieri mattina il collegio, formato dai giudici Cecilia Calandra, Piervittorio Farinella e Cristiano Coiro, ha esaminato la richiesta di Riesame presentata dall’avvocato Perego contro il decreto di convalida del sequestro preventivo della partita di pezzi metallici diretti a Israele e la decisione è attesa nei prossimi giorni.

Il viaggio di quelli che vengono considerati dalla Procura come pezzi di armi esportati senza le necessarie autorizzazioni, inizia dall’ordine da oltre 250mila euro, arrivato a metà dello scorso anno negli uffici della società di Lecco che si occupa della fucina e stampa di articoli metallici. Il committente è la IMI System Ltd, società israeliana che opera nel settore della difesa attraverso la produzione di armi da fuoco, munizioni, equipaggiamenti e tecnologia militare, prevalentemente riservati alle forze armate israeliane ma non solo. Ricevuto l’ordine, come precisato dalla difesa, la società lecchese ha “girato“ la commessa ad altre due società che si sono occupate materialmente della forgiatura dei pezzi. Che, dopo essere stati certificati dalla società lecchese, sono stati caricati su tir diretti al porto di Ravenna per essere imbarcati in direzione Israele. Il trasporto era stato seguito da una società di spedizione per conto della IMI System Ltd. Dunque, la difesa sottolinea come la società lecchese abbia svolto un ruolo marginale nelle operazioni, che si sono bloccate al porto di Ravenna. Un ruolo limitato alla certificazione dei pezzi che, sempre secondo la difesa, per la loro forma grezza, non consentivano l’immediata identificazione o, comunque, l’identificazione del loro probabile utilizzo come componenti di armi. Da qui la mancanza delle autorizzazioni che ha fatto scattare il sequestro su cui il Riesame si esprimerà nei prossimi giorni.

Milena Montefiori