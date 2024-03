"Piaccio anche a sinistra. Rilancerò il Comune"

Pausa nella campagna elettorale a Cervia in questo momento. Dopo la presentazione ufficiale del candidato di centrosinistra Mattia Missiroli - e il superamento dell’impasse dovuto alle richieste del Pri che alla fine sosterrà Missiroli alla corsa per la carica di sindaco nella tornata elettorale di giugno - ora l’attesa è per la presentazione ufficiale del candidato di centrodestra Massimo Mazzolani. Pare che non manchi molto. Incontri e accordi proseguono e, dal mese di aprile, la campagna elettorale entrerà nel vivo. Programmi e liste dei due candidati sono ancora top secret ma in primavera tutte le carte saranno svelate. Intanto arriva qualche aggiornamento dal candidato Mazzolani che punterà su quattro parole chiave: impresa, occupazione, servizi e ambiente.

Mazzolani, la campagna elettorale è iniziata ufficialmente per il centrosinistra. Lei, come si sta muovendo?

"Anche la mia campagna è iniziata, anche se ancora non ho fatto la mia presentazione ufficiale. In questa fase mi sto particolarmente concentrando sul programma e sulla lista civica che mi sosterrà".

Lei ha già vissuto una campagna elettorale. Come è cambiato il modo di fare e stare in politica?"

"Ho sempre fatto politica incontrando le persone, più che organizzando assemblee, poiché è un modo per conoscersi meglio, per interloquire di più e per ascoltare e, ascoltando, imparare. Ognuno ha un suo modo di fare politica. Il mio modo è questo, ma certamente utilizzando anche gli strumenti più moderni oggi a disposizione, come i social network. Voglio far capire la mia grinta realizzativa. Sono una persona che è abituata a darsi degli obiettivi e anche a realizzarli. E intendo agire allo stesso modo quando sarò sindaco di Cervia".

La priorità delle priorità se fosse eletto sindaco?

"Tutto diventa priorità quando si viene eletto sindaco. Certamente mi occuperò di ridare slancio ed entusiasmo ai dipendenti e ai dirigenti del Comune di Cervia, coinvolgendoli totalmente nel realizzare gli obiettivi che mi sono posto. Anche una Ferrari senza motore non può andare avanti e io credo che Cervia sia una Ferrari che deve saper scattare".

Lei sa di piacere anche ad alcuni elettori del centrosinistra? "Sì, ne sono consapevole. Mi fa estremamente piacere. In ambito locale, come è giusto che sia, dal momento in cui si guarda alla persona, non posso che essere soddisfatto delle attenzioni che ricevo".

Quale sarà la filosofia della sua amministrazione se diventerà sindaco?

"Ci sono quattro parole chiave che rappresentano il fulcro del mio programma "impresa, occupazione, servizi, ambiente" e dalla declinazione di quelle parole devono derivare opportunità di crescere, di migliorare, di costruire stabilità sociale, per garantire benessere e ben vivere a tutti i cittadini".

Qual è la sua posizione in merito alla situazione della Ex Farmografica e della sorte dei dipendenti?

"L’imprenditore Focaccia si è prestato per dare un aiuto alle famiglie e ai dipendenti cervesi. E non si può certamente pensare di addossare solo a lui un investimento di quel tipo. Adesso occorre capire come può andare avanti la questione. Il suo è certamente un investimento ammirevole perché non è fatto pensando al fatturato ma a sostenere i dipendenti di una realtà locale così importante. A lui tutta la mia stima e spero si possa trovare una soluzione. La mia posizione è certamente di sostegno a Focaccia e dei lavoratori".

Ilaria Bedeschi