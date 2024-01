"Piadine farcite e bibite con offerta. Così diamo una mano ad Andrea"

Prima il tornado, che ha letteralmente abbattuto il suo chiosco di piadine e altre prelibatezze ad Alfonsine e danneggiato seriamente la sua abitazione poco distante, poi i ladri che hanno razziato il capanno di Natale allestito in piazza del popolo a Ravenna con cui provava a rialzarsi. Non c’è pace per Andrea Ricci Maccarini, titolare de ‘Le Spighe - Non solo piadine ’ di via Raspona 61/A ad Alfonsine, che più volte tramite il Carlino ha cercato di attirare l’attenzione delle istituzioni sulla situazione sua e di tutte le altre persone colpite dall’impressionante evento atmosferico del luglio scorso. Ora la ex consigliera comunale di Ravenna Samantha Tardi ha pensato di organizzare un evento, dal titolo ‘Una piadina col cappotto - Aiutiamo Andrea!’ per raccogliere fondi con l’obiettivo di dare una mano a Ricci Maccarini, in programma nel chiosco di Alfonsine domenica 14 gennaio dalle 11.30 alle 16.30.

"Un modo per andare sul luogo del disastro – spiega Tardi lanciando l’evento anche su Facebook – e vedere coi nostri occhi cosa è successo per sensibilizzare le istituzioni e per aiutare Andrea e la sua famiglia a rialzarsi! Quindici euro per una piadina salsiccia, cipolla o prosciutto, con birra, vino o coca. Un piccolo gesto per un grande aiuto".

Parallelamente sempre la ex consigliera ravennate ha attivata una raccolta fondi sulla piattaforma online www.gofundme.com, dal titolo ‘Aiutiamo Andrea’, a totale sostegno di Ricci Maccarini con l’obiettivo finale di 30mila euro.

Il titolare de ‘Le Spighe’ aveva anche lui attivato una raccolta fondi, sempre su Gofundme, dal titolo ‘Le nostre spighe volate via col vento’, che ha superato i 1.700 euro, sempre con l’obiettivo di 30mila. Ora l’auspicio è che il 14 gennaio partecipino in tanti all’evento in modo da dare un’ulteriore mano a Ricci Maccarini, in ginocchio dopo quel terribile tornado che ha devastato una parte importante del nostro territorio.