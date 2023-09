Pialassa Piombone, la risistemazione vede il traguardo

Dalla banchina in penisola Trattaroli, che si affaccia sulla pialassa Piombone dove è accostata la draga Nile River al lavoro per il rigassificatore, si notano un’attività di camion lungo l’argine finalizzata a completarne la conformazione e a chiudere il collegamento con la sponda di Marina di Ravenna e una draga che ha il compito di scavare gli ultimi tratti dei canali mareali. Si tratta dell’intervento di sistemazione della pialassa Piombone, sviluppato su un progetto concordato con Comune, Regione, Parco del Delta del Po e Soprintendenza, che riguarda sia la zona portuale dello specchio d’acqua che la parte ambientale. L’intervento è partito dieci anni fa e ha avuto alcune vicissitudini che ne hanno rallentato l’esecuzione, ma ora sembra ormai avviato a compimento. Infatti, l’ultimazione è prevista per il primo semestre 2024, dopo l’ennesima interruzione di alcuni mesi fa dovuta alla nidificazione di specie protette nella zona dei lavori. Già con lo stato attuale, i fenomeni di eutrofizzazione si sono ridotti drasticamente e con la messa in funzione delle porte veneziane e vinciane, che si aprono in entrata e in uscita per effetto della marea, si creerà una circolazione idrica forzata e, conseguentemente, un ambiente migliore anche per le specie ittiche. Il paesaggio come si può vedere è già profondamente mutato e dalla vecchia immagine di quasi un lago piatto e uniforme presenta ora delle barene (isolotti) artificiali, che favoriscono la fauna avicola. I lavori, quando saranno ultimati, richiederanno comunque una manutenzione costante per non compromettere i risultati che sembra si stiano raggiungendo. Basta ricordare la presenza degli aironi rosa in pialassa.

L’argine potrebbe anche diventare una buona occasione per escursioni cicloturistiche e avvicinare così le persone alla conoscenza di questo ambiente protetto. L’investimento completo per la parte ambientale e portuale, questa praticamente ultimata con l’approfondimento del canale Piombone e il terrapieno nell’area ex porto-carni, ammonta a 27 milioni, di cui 11 per la parte ambientale. Pochi milioni di euro di lavoro separano ormai dall’ultimazione di quest’ultimo intervento.